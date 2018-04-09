AviaAM Leasing: мы не передавали самолеты компаниям, сотрудничающим с наемниками РФ

Так она отреагировала на данную новостным агентством Reuters ссылку на регистр украинских самолетов, из которого видно, что за период с октября 2016 года до февраля 2018 года пять самолетов, принадлежащие дочерним предприятиям зарегистрированной в Литве компании AviaAM Leasing, были сданы в аренду украинским компаниям, которые поставляли самолеты воюющим в Сирии российским наемникам.
"Мы подчеркиваем, что ни AviaAM Leasing, ни ее дочерние предприятия никогда не сдавали в аренду и не продавали самолеты компаниям Khors и Dart", – указывает компания в присланном BNS комментарии.
"Никакие принадлежащие AviaAM Leasing и/или контролируемым ею компаниям самолеты ни напрямую, ни косвенно не используются с военными целями", - сказала она.
Как сообщает Reuters, компании Khors и Dart включены в "черный список" правительства США из-за своей роли в экспорте западных самолетов сирийским авиакомпаниям, который осуществлялся невзирая на запрет это делать.
Новостное агентство указывает, что после того, как в конце марта они связались с AviaAM Leasing, три из этих самолетов были вычеркнуты из украинского регистра. Один самолетов продолжает значиться в регистре как принадлежащий AviaAM Leasing и эксплуатируемый Air Alanna – новой компанией, перенявшей активы и обязательства компании Dart.
Другой самолет был передан канадской компании Abynity Systems LP. Как показывают данные украинского регистра, этот самолет эксплуатирует компания Khors, утверждает Reuters.
"Проверив информацию в регистре гражданских самолетов Украины, мы удивились, когда увидели, что она не соответствует реальной ситуации. Данные в регистре были зарегистрированы без нашего ведома. Мы обратились в компании, которым мы продажи самолеты, чтобы они предоставили украинскому регистру правильные данные", - приведены в заявлении предприятия слова гендиректора AviaAM Leasing Тадаса Гобериса.
"Как упоминается в статье Reuters, часть данных была уточнена, но не все. Reuters в своей статье нигде не упоминает, что самолеты AviaAM Leasing летали в Сирии", - добавил он.
"Также мы подтверждаем, что упоминаемый в статье самолет компания Air Alanna эксплуатировать не может, так как ни AviaAM Leasing, ни ее дочерние предприятия никогда не заключали никаких коммерческих сделок с Air Alanna и, соответственно, не давали компании согласия на эксплуатацию упомянутого самолета", - утверждает AviaAM Leasing.
AviaAM Leasing: мы не передавали самолеты компаниям, сотрудничающим с наемниками РФ
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