Avia Solutions Group не разглашает сумму сделки, которая была завершена в минувшую пятницу.
Договор купли-продажи 100% акций Chapman Freeborn был подписан 14 июля в Лондоне.
Председатель правления Avia Solutions Group Г. Жемялис ранее утверждал, что приобретение Chapman Freeborn является важным шагом в расширении бизнеса группы и укреплении позиций на мировом рынке авиации.
Став частью Avia Solutions Group, компания Chapman Freeborn продолжит использовать нынешние торговые знаки.
Сейчас у Avia Solutions Group 110 компаний в 32 государствах.
Консолидированный оборот обоих групп в 2018 году составил около 800 млн евро, а в конце этого года достигнет 1 млрд евро.
В прошлом году консолидированная чистая прибыль группы Avia Solutions Group составила 14,05 млн евро – почти в два раза больше, чем в 2017-ом (7,1 млн евро). В прошлом году группа получила 420 млн евро выручки – на 25% больше, чем в 2017 году (337 млн евро).
Avia Solutions Group приобрела авиагруппу Chapman Freeborn
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