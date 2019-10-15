Avia Solutions Group приобрела авиагруппу Chapman Freeborn

Литовская авиационная бизнес-группа Avia Solutions Group, контролируемая предпринимателем Гядиминасом Жемялисом, приобрела британскую чартерную авиакомпанию Champan Freeborn.
Avia Solutions Group
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Avia Solutions Group не разглашает сумму сделки, которая была завершена в минувшую пятницу.

Договор купли-продажи 100% акций Chapman Freeborn был подписан 14 июля в Лондоне.

Председатель правления Avia Solutions Group Г. Жемялис ранее утверждал, что приобретение Chapman Freeborn является важным шагом в расширении бизнеса группы и укреплении позиций на мировом рынке авиации.

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Став частью Avia Solutions Group, компания Chapman Freeborn продолжит использовать нынешние торговые знаки.

Сейчас у Avia Solutions Group 110 компаний в 32 государствах.

Консолидированный оборот обоих групп в 2018 году составил около 800 млн евро, а в конце этого года достигнет 1 млрд евро.

В прошлом году консолидированная чистая прибыль группы Avia Solutions Group составила 14,05 млн евро – почти в два раза больше, чем в 2017-ом (7,1 млн евро). В прошлом году группа получила 420 млн евро выручки – на 25% больше, чем в 2017 году (337 млн евро).

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