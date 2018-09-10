Контролируемая Гедиминасом Жемялисом группа предприятий авиационного бизнеса Avia Solutions Group планирует уйти из проекта московского аэропорта "Жуковский" и ищет покупателя на акции оператора аэропорта Ramport Aero.
Avia Solutions Group
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"Группа приняла решение уйти. Нам принадлежит 22,5% (акций – BNS), ведутся переговоры с потенциальными покупателями. В принципе мы планируем уходить. Причин несколько, решение такое. Мы концентрируемся на Азии", - сказал на пресс-конференции в понедельник гендиректор „Avia Solutions Group Йонас Янукенас.

Четвертый аэропорт российской столицы в Жуковском понес в 2017 году чистых убытков на сумму 523 млн рублей (7,1 млн евро) - на 16,2% больше, чем в 2016 году. Выручка в прошлом году составила 234,5 млн рублей, в позапрошлом - 35,2 млн рублей (2,9 млн евро и 0,44 млн евро соответственно).

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За прошлый год аэропорт обслужил 425,5 тыс. пассажиров (в позапрошлом - 53 тыс.). Ramport Aero рассчитывала в 2017 году обслужить 1,7 млн пассажиров.

Аэропорт "Жуковский", который обошелся в 27 млн долларов и ориентирован на дешевые полеты, официально был открыт в мае 2016 года, однако принял первый рейс лишь спустя примерно четыре месяца.

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