"Группа приняла решение уйти. Нам принадлежит 22,5% (акций – BNS), ведутся переговоры с потенциальными покупателями. В принципе мы планируем уходить. Причин несколько, решение такое. Мы концентрируемся на Азии", - сказал на пресс-конференции в понедельник гендиректор „Avia Solutions Group Йонас Янукенас.

Четвертый аэропорт российской столицы в Жуковском понес в 2017 году чистых убытков на сумму 523 млн рублей (7,1 млн евро) - на 16,2% больше, чем в 2016 году. Выручка в прошлом году составила 234,5 млн рублей, в позапрошлом - 35,2 млн рублей (2,9 млн евро и 0,44 млн евро соответственно).

За прошлый год аэропорт обслужил 425,5 тыс. пассажиров (в позапрошлом - 53 тыс.). Ramport Aero рассчитывала в 2017 году обслужить 1,7 млн пассажиров.

Аэропорт "Жуковский", который обошелся в 27 млн долларов и ориентирован на дешевые полеты, официально был открыт в мае 2016 года, однако принял первый рейс лишь спустя примерно четыре месяца.