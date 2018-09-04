В декларации Ландсбергоиса сказано, что его супруга является также акционером компаний Школа королевы Морты, Vaikystės sodas и Krajama
"Vaikystės Sodas и Школа королевы Морты - это компании которые я возглавляю с момента их основания и которым уделяю больше всего времени. Правда, я отвечаю только за стратегические, а не повседневные вопросы – для других задач есть исполнительный директор, профессиональная и сильная команда", – сказала DELFI Ландсбергене.
Она указала, что компания Krajama, уставной капитал которой составляет 2500 евро, пока не работает.
Ландсбергене является также акционером зарегистрированной в Латвии компании SIA Eureka International, учредителем ПУ Vaikystės institutas и одним из учредителей ПУ Švietimo ateities forumas.
Kibirkštis была зарегистрирована в центре регистра 17 июля 2018 года.
"Мне приятно, что вы интересуетесь моей деятельностью. Как я постоянно повторяю, мы все должны делать то, что умеем делать лучше всего. Уже второй год Vaikystės Sodas и Школой королевы Морты управляет отличная команда руководителей, поэтому я хочу посвятить больше своего времени и сил стратегическому планированию, Поэтому и рождается Kibirkštis (Искра), которая зажжет новый огонь", – сказала Ландсбергене.
Ее бизнес оказался в центре внимания после того, как ее супруг весной указал, что инвестировал 750 000 евро в ценные бумаги фонда SEB Modern Growth Fund.
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