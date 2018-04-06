"Мы решили, что это потенциальный рынок для наших экологических продуктов, так как не только их кухня, но и вся культура, даже религия основана на здоровом подходе и качестве", - сказал газете коммерческий руководитель Auga group Лауринас Мишкинис.
Auga group сотрудничает и с распространителем экологических продуктов питания Muso и с торговой сетью Ikea.
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