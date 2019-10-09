Auga Group начала экспортировать в Швецию супы и консервы

С этими компаниями подписаны долгосрочные договоры, сообщила компания.

Менеджер по развитию экологических продуктов и коммерции Auga Group Лауринас Мишкинис говорит, что Швеция еще в этом году может стать важнейшим направлением экспорта компании в Европе.

"Швеция и другие скандинавские страны уже не один год для компании находятся среди основных рынков экспорта грибов. Экспорт готовых к употреблению продуктов в эту страну, которая является одним из крупнейших рынков экологических продуктов, открывает совершенно новые возможности", – сказал для пресс-релиза Л. Мишкинис.

Свежие грибы компания поставляет шведским торговым сетям ICA, Coop, Axfood.

Midsona пока распространяет экологические супы Auga Group, а Di Luca & Di Luca – консервированную фасоль, нут, другие продукты, однако на них частные этикетки этих поставщиков.

Auga Group экспортирует около 80% всей продукции более чем в 30 стран.