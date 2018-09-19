Во время аудита будет дана оценка, являются ли модели закупок и заключения договоров Rail Baltica достаточно эффективными, чтобы была обеспечена результативная и экономичная реализация проекта, говорится в сообщении Госконтроля.

По словам директора Департамента экономического аудита Госконтроля Юлюса Лукошюса, сейчас подходящее время для проведения аудита проекта, чтобы не ждать, когда он будет на последней стадии реализации.

"Проект очень большой по объему, как по средствам, так и по компетенциям, которых он требует, поэтому, по нашему мнению, сейчас самое время провести аудит. Нужно дать оценку, годится ли модель, чтобы обеспечить эффективное и рациональное использование средств, и вообще, является ли вся система управления и внутреннего контроля проекта такой, чтобы можно было ожидать его бесперебойного проведения в жизнь", - сказал BNS Ю. Лукошюс.

Аудит будет охватывать период 2014–2018 годов, во время аудита будет проверяться совместное предприятие по реализации проекта RB Rail, связанные с ним министерства и другие ведомства Балтийских стран. Отчет об аудите планируется обнародовать в декабре 2019 года.

Проект Rail Baltica стоимостью 5,8 млрд евро намечается реализовать до конца 2025 года.