

DELFI посетил новый рынок и представляет это место своим читателям. Рынок работает с 9 до 21 ч.

Кроме того, на рынке можно расплатиться наличными и банковскими картами. Это большой плюс для современного человека.

В понедельник и вторник на рынке проходят социальные вечера или различные курсы, иногда даже танцевальные вечера.

На рынке можно найти не только литовскую еду, но и продукты кухни разных народов мира: Гонконга, Узбекистана, Италии, Украины, Испании, Португалии, Китая, Японии и США.

По словам представителя Бенедиктинского рынка Йоланты Григорьевене, у них на рынке нет польского мяса: Производители из Польши могут торговать у нас, но мы хотим, чтобы первенство было у литовской продукции".

Бенедиктинский рынок на фотографиях: