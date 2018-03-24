DELFI посетил новый рынок и представляет это место своим читателям. Рынок работает с 9 до 21 ч.
Кроме того, на рынке можно расплатиться наличными и банковскими картами. Это большой плюс для современного человека.
В понедельник и вторник на рынке проходят социальные вечера или различные курсы, иногда даже танцевальные вечера.
На рынке можно найти не только литовскую еду, но и продукты кухни разных народов мира: Гонконга, Узбекистана, Италии, Украины, Испании, Португалии, Китая, Японии и США.
По словам представителя Бенедиктинского рынка Йоланты Григорьевене, у них на рынке нет польского мяса: Производители из Польши могут торговать у нас, но мы хотим, чтобы первенство было у литовской продукции".
Бенедиктинский рынок на фотографиях:
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