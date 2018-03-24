В литовской столице недавно открылся Бенедиктинский рынок, который уже привлек немало посетителей. Это место с виду нисколько не напоминает традиционный рынок.
Benedikto turgus
© DELFI / Modesta Meškė


DELFI посетил новый рынок и представляет это место своим читателям. Рынок работает с 9 до 21 ч.

Кроме того, на рынке можно расплатиться наличными и банковскими картами. Это большой плюс для современного человека.

В понедельник и вторник на рынке проходят социальные вечера или различные курсы, иногда даже танцевальные вечера.

На рынке можно найти не только литовскую еду, но и продукты кухни разных народов мира: Гонконга, Узбекистана, Италии, Украины, Испании, Португалии, Китая, Японии и США.

По словам представителя Бенедиктинского рынка Йоланты Григорьевене, у них на рынке нет польского мяса: Производители из Польши могут торговать у нас, но мы хотим, чтобы первенство было у литовской продукции".

Бенедиктинский рынок на фотографиях:

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