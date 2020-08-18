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Включение в перечень стран, по прибытии из которых следует самоизолироваться, Греции, нанесло сильный удар по туроператорам, заявила глава Ассоциации туризма Литвы. Греция является сейчас главным туристическим направлением для Литвы.
Ассоциация туризма: закрытие Греции – сильный удар по туроператорам
© Shutterstock

"После пандемии острова Греции были едва ли не единственным направлением, куда туроператоры организовывали рейсы. Закрытие этого направления - сильный удар по предприятиям туристического сектора", - сказала BNS Милда Плепите.

Со вторника вернувшимся из Ирландии, Дании, Греции, Великобритании и Непала обязательно на две недели изолироваться - эти страны включены в список пораженных коронавирусом стран.

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На прошлой неделе Ассоциации туризма попросили разрешить туры в безопасные автономные регионы Европы, а безопасные острова государств оценивать отдельно. Однако острова не отделены от стран, так как об этом не удалось договориться с Латвией и Эстонией, утверждает министр здравоохранения А. Верига.

М. Плепите заявила, что отделение безопасных островов от стран было бы очень важным для продолжения работы туроператоров, кроме того, она сомневается в важности договоренностей трех стран, так как страны Балтии и сейчас разрешают поездки в разные страны.

К примеру, Эстония разрешает поездки на Кипр, который закрыт для литовцев.

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