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После введения в Литве карантина из-за коронавируса жители стали опустошать прилавки магазинов и в последние дни выросли цены на некоторые продукты питания, например, на свинину. Ассоциация свиноводов говорит, что цены растут из-за высокого спроса.
Tuščios parduotuvės lentynos
Tuščios parduotuvės lentynos
© R. Sadausko - Kvietkevičiaus nuotr.

Создатель портала мониторинга цен Арунас Визицкас говорит, что растут цены не только на свинину, но и на другие продукты.

Глава ассоциации Альгис Баравикас говорит, что "потребитель не может быть всегда в выигрыше".

"Мы видим, цены растут, это пользуются ситуацией, но потребитель должен понимать, что он не может быть в абсолютном выигрыше во всех ситуациях. (...) Элементарно, одни продукты подешевели, другие подорожали", - добавил он.

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По словам А. Баравикаса, повышение цен помогает регулировать потоки покупателей.

"С 26 февраля до сегодняшнего дня самый дешёвый рис подорожал на 11%, гречка - на 35%. Пока не могу сказать конкретно, но дорожает и мясо, свинина. Оно и раньше дорожало, свиной окорок подорожал с 3,69 евро до 4,39 евро, в последнее время был и по 4,69 евро. За последний период подорожал ещё больше", - сказал BNS А. Визицкас.

Премьер Саулюс Сквернялис в четверг заявил, что поставщики не должны пользоваться ситуацией и повышать цены на продовольствие. Кроме того, у правительства и сейма есть возможности ограничить максимальные цены на самые необходимые продукты.

ru.DELFI.lt
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