"На втором этапе, где-то с середины мая, я вижу просвет, возможно открытие уличных кафе, но надо думать, что не у всех ресторанов есть уличные кафе и возможность готовить еду навынос. Я думаю, что многие уже даже не дождутся этого открытия", – сказала в среду LNK Шишкаускене.

По ее словам, вероятно, что свою работу сначала начнут рестораны на курортах, а вот гостиницам, предоставляющим услуги бизнесу, придется начать свою работу только через год.

"О гостиницах даже подумать страшно, но мы надеемся, что откроются местные курорты, а гостиницы для бизнеса, думаем, и сегодня обсуждали с Министерством экономики и инноваций, для них нужен отдельный план, они могут открыться только через год", – сказала Шишкаускене.

Правительство Литвы спустя месяц 15 апреля решило смягчить условия карантина и разрешить деятельность некоторого бизнеса – смогут работать магазины непищевых товаров, которые располагаются не в торговых центрах, а также небольшие ремонтные мастерские, вход в которые ведет с улицы.

Карантин в Литве действует с 16 марта по 27 апреля.