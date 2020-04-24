Правительство Литвы решило, что со следующей недели смогут работать кафе и рестораны, которые могут обслуживать клиентов на улице. В таких кафе не надо будет находиться в масках во время еды.

По словам Пранки, пока радоваться нечему, но это первый шаг.

"Тут радоваться особенно нечему – закрыли бизнес, а сейчас что-то разрешат и думают, что мы обрадуемся. Есть много маленьких уличных кафе с несколькими столиками, тут большого влияния не будет, есть большие уличные кафе, для них может такие перемены к лучшему, но мне лично нравится, что хоть что-то продвигается. Бары - творческие заведения, что-то придумают и при нескольких столиках", – сказал Пранка.

Балнис сказал, что на большие перемены в ближайшее время рассчитывать не стоит.

"На самом деле не будет большой разницы после открытия уличных кафе. Я согласен, хорошо, что есть начало, я бы назвал это осторожным шагом. Мы видели, что в Латвии вообще рестораны не закрывали, но люди были запуганы и не ходили туда", – сказал он.

На вопрос, будет ли кому работать, Пранка ответил, что еще такого не слышал, чтобы некому было работать.

"Мы много общались с хозяевами баров, но конкретно такой ситуации, чтобы не было кому работать, не было. Может, не сказали. Я лично ничего не слышал. Может, минимально работают 1-2 человека", – сказал собеседник.

"Самая большая проблема сейчас – нехватка оборотных средств. Этот месяц, который прошел, пережить еще можно было, но что будет завтра? Что будет послезавтра или в ближайшие полгода. Сезон пропал, мероприятий не будет, будет очень сложно. В перспективе на несколько месяцев многие не выживут", – сказал он.

Немало расходов будет связано с соблюдением гигиены – антисептик, маски, перчатки.

"Трудно сказать, сколько все это будет стоить, но для большой сети до конца года это может стоит сотню тысяч евро и больше. С самого начала мы будем использовать щитки, латексные перчатки, клиентам будем выдавать одноразовые перчатки, и это не говоря о постоянной дезинфекции – это большие деньги", – сказал Балнис.

На вопрос, могут ли измениться цены, предприниматель сказал, что это практически невозможно, ведь некоторым владельцам ресторанов уже сейчас не на что обновить меню.

"Смешно слышат об этом. Мы будем счастливы, что наконец-то придут клиенты, мы соскучились, их очень не хватает. Сможем работать. Хочу обратить внимание тех, кто не понимает, что такое работать на улице – если начинается дождь, обычно клиенты переходят внутрь. В таком случае будет очень сложно.

Другой момент – если солнце спрячется, станет холодно, мы не сможем пользоваться пледами, поскольку не сможем выдавать отдельный каждому клиенту. Работа в уличных кафе – мы рады, что она будет, лучше начать движение. Особенно хорошо тем ресторанам, которые могут заниматься доставкой, а сейчас еще смогут и принимать их в уличных кафе", – сказал Балнис.

С ним согласен Пранка. По его словам, даже повышение цен не означало бы возможность выжить.

"Я не думаю, что это странные слухи. Цены растут не потому, что что-то случилось, и поэтому я хочу погасить убытки. Цены диктует рынок и конкуренция. Это не связанные вопросы. Если сделать стакан сока на несколько евро дороже, и за счет этого выжить – это глупость", – сказал собеседник.

Правда, на вопрос, сколько баров в столице закроются, он ответил, что сказать сложно.

"Думаю, как минимум треть", – прибавил он. По его словам, реальная ситуация станет известна меньше чем через полгода.

С большими проблемами сталкиваются и компании. По словам Балниса, пока от государства сеть ничего не получила.

"Наша сеть относится к крупным компаниям. Мы не можем пользоваться большей частью средств. Это полное искажение рынка, когда одному хозяину принадлежат несколько ресторанов и когда речь идет о сети. Мы все делали по закону, платили налоги, тут выясняется, что сеть не может рассчитывать на помощь. Иногда небольшой ресторан может переждать, потерпеть, но как объяснить тысяче работников, что надо потерпеть и подождать, поскольку мы еще не получили денег на закрытие,а сейчас уже должен был быть новый этап - открытие, а мы до сих пор ничего не получили. Мы только слышим обещания, ситуация очень плохая. А цены точно не поднимутся, у нас даже нет денег на перепечатку меню. Многие даже не будут печатать меню, что тут говорить о повышении цен", – сказал собеседник.

Правда, неизвестно будут ли клиенты, поскольку люди, которые не работают и получают минимум вряд ли захотят ходить в кафе.

"Как минимум треть доходов в такое время года (в апреле-мае) раньше составляли туристы или эмигранты. Сейчас их не будет. Люди соскучились по ресторанам, это всем понятно (…). Хотеть будут, но будут ли у них на это деньги - неясно", – сказал Балнис.

Пранка призывает жителей поддержать бизнес и свои любимые бары и рестораны. По его словам, это можно сделать, если оставлять больше чаевых.

"Мы думаем, активизировать людей, чтобы они оставляли больше чаевых, чтобы работники больше зарабатывали. Давайте это называть помощью самому работнику, его кошельку. Если раньше вы оставляли два евро, то сейчас оставьте семь, и это поможет в кризис сохранить любимый бар", – сказал он.