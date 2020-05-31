Ассоциация банков Литвы отмечает увеличение доли электронных платежей во время карантина

Данные АБЛ показывают, что количество платежей по карте в марте-апреле сократилось на 16%, а оборот - на 11%.

Президент АБЛ Мантас Залаторюс объясняет снижение введением карантина и его последствиями.

"Эти изменения являются результатом сокращения потребления из-за карантина. По нашему мнению, доля электронных платежей, оценивая все расчеты, должна была увеличиться в течение периода карантина", - сказал М. Залаторюс BNS.

"Период карантина существенно скорректировал ожидания и настроения населения страны и бизнеса. Статистика показывает, что многие относились к своим бюджетам настолько осторожно, насколько это возможно, ограничивались необходимыми расходами и откладывали ответственные финансовые шаги, такие как приобретение жилья или другие кредиты", - сказал он.

По данным АБЛ, в 2019 году и в начале этого года количество платежей по платежным картам и оборот постоянно росли. Карантин результаты немного скорректировал - количество платежей по картам сократилось на 0,2% в марте по сравнению с тем же месяцем прошлого года, но оборот вырос на 3% за год.

По словам М. Залаторюса, эти статистические данные показывают, что "популярность безналичных денег умеренно растет".

Чтобы остановить распространение коронавируса, 16 марта в Литве был введен карантин. В постановлении правительство выпустило рекомендацию для жителей страны использовать безналичный расчет.

Некоторые банки во время карантина объявили, что наблюдают уменьшение количества транзакций в банкоматах.

Кроме того, литовские банки, призывая клиентов не использовать наличные, в марте увеличили лимит платежей по бесконтактным платежам картами - с 25 до 50 евро.

По данным АБЛ, платежи до 25 евро составляют около 85% всех бесконтактных платежей, а до 50 евро - 95%.