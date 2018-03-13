DELFI интересовался самыми дешевыми вариантами.

На портале, где размещены объявления об аренде, самый дешевый вариант был предложен в Лаздинай - 70 евро в месяц. Еще 30 евро - плата за коммунальные услуги.

В объявлении сказано, что сдают в аренду одну комнату из трех девушке или студентке. В квартире есть вся бытовая техника, мебель, интернет, телевизор. В одной из комнат живет и хозяйка.

В другом объявлении предлагают комнату в Старом городе за 80 евро в месяц. Есть ванная, туалет, кухня, холодильник и плита, а также интернет и телевизор. Рядом магазин и остановка общественного транспорта. Однако в квартире проживает и хозяин.

В Пашилайчяй также есть возможность арендовать комнату в большой квартире. Стоимость аренды одной комнаты - 87 евро в месяц, плюс треть расходов на коммунальные услуги, В квартире есть все удобства, но придется делить ее с двумя молодыми людьми.

В Лаздинай можно снять комнату в квартире за 90 евро (плюс 30 евро на коммунальные расходы), в соседней комнате живет хозяйка квартиры.

Таких объявлений немало. Часто ставят условие - комнату сдают одному человеку, без вредных привычек. Часто указывают, что сдают именно работающей девушке или студентке.

Представитель Ober-Haus Марюс Чулада сказал, что такие предложения практически не пользуются спросом.

"Это нестандартное предложение, поскольку с незнакомыми людьми люди жить не хотят. В августе – сентябре студенты часто пишут, что ищут соседей по комнате. Иногда, друзья, родственники, вместе ищут квартиру, но вообще спрос на такого рода сегмент не велик", – сказал специалист.

Если вы хотите снимать отдельную квартиру, цены уже составляют от 200 евро без платы за коммунальные услуги. Цена зависит от количества комнат, оборудования, места.

По словам эксперта, цена на аренду от величины квартиры зависит не всегда. Основной момент - количество спален в квартире. Эксперт заметил, что тут чаще в выигрыше именно старые квартиры, поскольку в новых гостиная часто объединена с кухней.

В последнее время, по словам Чулады, цены устоялись и даже снизились. Кроме того, он отметил, что жилье лучше искать в отопительный сезон, тогда рынок аренды не столь активен и арендодатели часто даже согласны снизить цену, чтобы не пришлось оплачивать коммунальные услуги самим.

По словам брокера Vilniaus turtas Маркаса Каушиниса, сейчас уже люди не чураются старых квартир и не гоняются за небольшими, но экономичными новыми. Они понимают, что за отопление платят всего 3-4 месяца, а потом могут спокойно жить в просторной квартире, а не теснится в экономичном, но небольшом жилье.

По словам собеседника, в столице особенно популярны 1-2-комнатные квартиры старой постройки, хорошо оборудованные квартиры в спальных районах. Их цена 250-350 евро, цена на новые квартиры 300-450 евро.

"В районах ближе к центру, в Науяместисе, Шнипишкес, цены на 20–30% выше. Тут цены могут быть от 500 евро", – сказал Каушинис.