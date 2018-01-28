Кастинг намечен на 3 февраля и пройдет в вильнюсской гостинице Radisson Blu.

"Обед в Париже, полдник в Нью-Йорке, завтрак в Монреале - путешествия на современных самолетах по всему миру не сравнятся с работой в офисе", – представляет себя компания.

Qatar Airways, вероятнее всего, будет привлекать работников высокими зарплатами. Сейчас в Литве средняя зарплата стюарда составляет 1200 евро "на руки". По мнению представителя CV-online Риты Каравайтене, авиакомпания Катара предложит намного большую зарплату.

"Это высококлассная авиакомпания, требования большие, поэтому берут не всех желающих. Авиакомпании неважно, из какой страны кандидат, главное, чтобы у него были необходимые физические данные, он владел английским, был готов вести мобильный образ жизни", – заметила она.

В объявлении сказано, что кандидаты должны быть готовы переехать жить в столицу Катара.

Получить такое место работы непросто. Претенденты должны быть не младше 21 года. Они должны прекрасно говорить и писать по-английски. Быть в хорошей физической форме. Образование должно быть не ниже среднего.

Важны и личные качества – кандидаты должны быть коммуникабельными, обладать навыками работы в международной компании.

Есть и другие критерии – они должны уметь плавать, быть опрятными, определенного роста, чтобы могли удобно себя чувствовать в самолете.

Каравайтене сказала, что потребность в стюардах остается высокой, поэтому неудивительно, что в Литве их ищут и авиалинии Катара.

Объявления о подобных вакансиях активно просматривают потенциальные кандидаты.

"Например, активное на данный момент объявление Wizz Air за 8 дней просмотрели больше 600 раз, только через систему CV-online выслали 17 резюме, еще 4 человека сохранили это предложение. Другая часть кандидатов напрямую обращается в компанию. Средняя зарплата стюардов составляет 1200 евро "на руки", но все зависит от стажа, опыта и т.д., а вначале она может быть и 800 евро", – рассказала она.

Wizz Air принимает и более молодых кандидатов - с 18 лет. Рост женщин должен быть не меньше 1,65 м, мужчин – 1,75 м. Указано, что кандидаты должны уметь плавать, владеть кроме английского еще хотя бы одним иностранным языком.

Как обычно в числе требований - отсутствие пирсинга и татуировок на открытых частях тела, а также кандидат должен жить в таком месте, чтобы за 60 мин доехать до аэропорта.

Qatar Airways не в первый раз проводит кастинг в Литве.