Первый такой магазин откроется в вильнюсском торговом центре Akropolis в первом полугодии этого года.
"Это товарная марка Inditex - их седьмая концепция, которую мы развиваем по договору франшизы. Это скорее компания ассортиментого направления нижнего трикотажа, вещей для спорта, дома, и это не совсем бизнес в сфере одежды", - сказал BNS глава Apranga Римантас Пярвяняцкас.
Он сказал, что магазины Oysho в будущем откроются в Каунасе, Риге и Таллине.
Группа Apranga и мировой лидер розничного рынка одежды Inditex на прошлой неделе продлили договоры франшизы на развитие в странах Балтии сетей Zara, Bershka, Pull and Bear, Stradivarius, Massimo Dutti и Zara Home.
Сейчас группа Apranga в странах Балтии управляет 46 магазинами сети Inditex, из них 12 магазинами Zara, 8 - Bershka, 8 - Pull and Bear, 6 - Stradivarius, 9 - Massimo Dutti и 3 - Zara Home.
Акции Apranga котируются в Официальном списке Вильнюсской биржи Nasdaq.
Apranga учредила компанию по управлению магазинами Oysho (2)
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