Американский гигант Apple 30 марта учредил свою дочернюю компанию в Литве, пишет vz.lt.
В числе возможных причин учреждения компании - вызовы, связанные с регламентом защиты данных, которые вступят в Европе в силу через несколько месяцев, налог на оборот технологических гигантов, одобренный Еврокомиссией и др.
Зарегистрированные (0) Анонимные (2)
Литовский рынок новых автомобилей в этом году вырос на 16% (1)
В Литве в первом квартале этого года зарегистрировано...
Из-за холодного марта счета за отопление больше обычных (1)
В марте этого года средняя температура в Вильнюсе...
Глава Norfos mažmenа: если хотим процветания Литвы, цены должны расти быстрее (109)
Глава и владелец компании Norfos mažmenа Дайнюс Дундулис...
Опрос: каждое второе предприятие в Литве планирует повышать зарплаты (13)
В этом году половина предприятий в Литве намерена...
TOP новостей
Глава Norfos mažmenа: если хотим процветания Литвы, цены должны расти быстрее (109)
Глава и владелец компании Norfos mažmenа Дайнюс Дундулис...
Прогноз на апрель: когда придет настоящая весна
Начало весны в Литве в этом году непростое. Если в...
Из-за холодного марта счета за отопление больше обычных (1)
В марте этого года средняя температура в Вильнюсе...
Драма в семье депутата Сейма Литвы: муж задержан по обвинению в насилии (21)
3 апреля в полицию обратилась депутат Сейма Литвы...
Жителям Литвы уже вернули 5,5 млн. евро переплаченных налогов (1)
До 3 апреля 34 000 жителей Литвы уже получили...