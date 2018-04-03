Американский гигант Apple 30 марта учредил свою дочернюю компанию в Литве, пишет vz.lt.
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В числе возможных причин учреждения компании - вызовы, связанные с регламентом защиты данных, которые вступят в Европе в силу через несколько месяцев, налог на оборот технологических гигантов, одобренный Еврокомиссией и др.

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