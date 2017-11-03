Apple готовится к рекордной прибыли

Сотни человек в Нью-Йорке, Берлине, Москве, Пекине выстроились в очередях, чтобы стать первыми счастливыми обладателями нового гаджета.
Очередь за новым айфоном в Москве:
Сотни москвичей выстроились в очереди за iPhone X - https://t.co/sD0EqzTbiT#Apple #IPhoneX #МОСКВА #смартфоныhttps://t.co/CPrwphG2CI ... pic.twitter.com/GUlSHGCTJ5— Subnews (@subnews_ru) November 2, 2017
Очередь за новым айфоном в Берлине:
Noch 10 Minuten bis #iphonex #berlin pic.twitter.com/yWsTTWKgyL— apfeltalk (@apfeltalk) November 3, 2017
Предыдущие модели - Apple iPhone 8 и iPhone 8 Plus появились на рынке 22 сентября. Скептики опасались, что многие пользователи не будут покупать эти смартфоны в ожидании новой версии. Однако, как заявил шеф концерна Тим Кук, оба варианта iPhone 8 стали самыми покупаемыми моделями квартала.
Рекордная выручка Apple
Накануне старта продаж iPhone X Apple опубликовала отчетность за четвертый квартал своего финансового года. Выручка компании за июль-сентябрь 2017 года составила 52,6 миллиарда долларов, почти на 2 миллиарда превысив ожидания экспертов и увеличившись по сравнению с прошлым годом на 12 процентных пунктов.
Главный вклад сделали продажи iPhone - 46,7 миллиона айфонов были проданы за 28,8 миллиарда долларов.
В Apple рассчитывают, что первый квартал финансового 2018 года будет еще более впечатляющим благодаря ожидаемому скачку спроса на iPhone X. Аналитики прогнозируют выручку в октябре-декабре от 84 до 87 миллиарда долларов.
В последние три месяца 2016 года компания заработала 78,4 миллиарда долларов, что стало для нее историческим максимумом квартальной прибыли.
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