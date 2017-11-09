Аппетиты сети Lidl в Каунасе растут

По данным Kas vyksta Kaune, 27 марта в Центре регистра появилась запись о том, что Lidl Lietuva приобрела здание ТЦ Undinė по адресу ул. Йонавос, 40. По данным источников, скоро там начнется строительство магазина. Новый ТЦ появится у кругового перекрестка рядом с Каунасской башней.
По сведениям портала, уже подготовлен проект, который позволит приспособить здание под магазин, значит сам ТЦ сносить не будут, как он изменится, пока можно лишь гадать. Неясно и будущее действующих там сейчас компаний.
Пресс-секретарь Lidl Валдас Лопета эту информацию не подтвердил, но и не опроверг.
"Спасибо за вопрос, но, к сожалению, ответить на него не смогу, поскольку Lidl свое расширение не комментирует", – сказал он.
Гендиректор Kauno Undinė Гарольдас Невидаускас сказал, что уже раньше ходили слухи, что Undinė снесут, но она стоит.
"Все еще неясно – сейчас Lidl приходит, как в 2003 г. шла Maxima. Если что-то выяснится, то не раньше февраля", – сказал он.
По его словам, участок, на котором стоит Undinė, Lidl не принадлежит, но о том, кому принадлежит здание, он говорить не стал.
"Они, как и другие, просто осматриваются. Все соседи приходили, говорили с ними, что-то обсуждали. Мы как работали, так и работаем", – сказал Невидаускас.
"15 лет уже все время кто-то приходит и мы говорим, но это не значит, что что-то меняется. Если в Центре регистра есть договор, значит и Lidl приходил. Но не только он", – продолжил он.
На сайте Undinė сказано, что в ТЦ действует музыкальный клуб Orixo, виски-бар, бильярд, настольный теннис, баня, детская академия, клуб Titanas, спортзал, детская школа пения, Atrakcionada, студия звукозаписи, фотостудия, студия Tatoo, клубы байкеров и бриджа, организация "Трезвая свобода", компании Pigus vokas, Raudonas Autobusiukas, Polilinija, одонтологический кабинет, зоомагазин, мебельная мастерская и автосервис.
Между тем в Каунасе на проспекте Юозапавичаус начато строительство нового Lidl.
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