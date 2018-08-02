Поскольку производитель напитков ЗАО Butautų dvaro bravoras уже в течение длительного времени не выполняет свои финансовые обязательства перед системой сбора тары, ПУ Администратор системы депозита (Užstato sistemos administratorius (USAD) с 28 августа расторгает соглашение с этой компанией, и аппараты по приему тары не будут принимать его тару. Жителей призывают сдать тару этого производителя до указанной даты.
Taromatas
© DELFI / Karolina Pansevič

Система по приему тары в Литве успешно работает уже два года. Однако она зависима от тесного сотрудничества производителей, торговцев и USAD. Продав свою продукцию, производители напитков вместе с прибылью получают и депозит - его должны переводить USAD, а эта компания распределяет его между жителями, которые вернули тару.

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Глава USAD Гинтарас Варнас сказал, что за это время были разные ситуации, иногда производители запаздывали с расчетом, но все проблемы удавалось решать. Но на этот раз не удалось.

"Мы в первый раз принимаем решение остановить прием тары конкретного производителя. Это довольно решительный шаг и, к сожалению, он доставит неудобства жителям. ЗАО Butautų dvaro bravoras уже больше года не переводит плату за депозит. Несмотря на это и сейчас компания по-прежнему получает эти деньги за тару, которые должны вернуться к покупателям.

Это обман потребителей и злоупотребление системой. Очевидно, что такая ситуация долго не может продолжаться, поскольку когда мы не получаем средства, у нас нет денег для возврата потребителям" - сказал Варнас.

Он подчеркнул, что несмотря на то, что количество тары этой компании в общей системе невелико - чуть больше 0,01% - но USAD - это некоммерческая компания, и за свой счет она не может компенсировать убытки, которые несет из-за того, что компании не выполняют свои обязательства. Глава USAD заверил, что если Butautų dvaro bravoras рассчитается с ними, прием дары возобновится.

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