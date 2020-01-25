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Вильнюсское локомотивное ремонтное депо Vilniaus lokomotyvu remonto depas (VLRD), находящееся в управлении государственной железнодорожной компании Lietuvos gelezinkeliai, должно было публично объявлять конкурс на закупку запасных частей вагонов, вновь постановил суд.
Lietuvos geležinkeliai
Lietuvos geležinkeliai
© Organizatorių nuotr.

Литовский апелляционный суд (ЛАС) 23 января отклонил жалобу VLRD и оставил в силе не измененным постановление Вильнюсского окружного суда от 18 октября – последний удовлетворил иск эстонской группы железнодорожных услуг Skinest Baltija и указала прекратить закрытый конкурс.

По мнению Апелляционного суда, VLRD связана с деятельностью Lietuvos gelezinkeliai, отвечающей общественному интересу – предоставлением услуг перевозки пассажиров и грузов, управление публичной инфраструктурой.

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"Суд первой инстанции должным образом оценил доказательства и пришел к обоснованному выводу о соответствии VLRD признаков закупающей организации и обязанности соблюдать регламентацию публичных закупок", – говорится в постановлении суда.

В июне прошлого года Служба публичных закупок (СПЗ) заявила, что дочерние компании Lietuvos gelezinkeliai: LG Cargo, Gelezinkelio tiesimo centras (GTC) и VLRD должны считаться закупающими организациями – из закупки должны публиковаться в соответствии с законом о публичных закупках.

По данным портала freedata.lt, с 2005 по 2017 годы Skinest Baltija выиграла в конкурсах VLRD и Lietuvos gelezinkeliai на закупку деталей товарных вагонов на сумму почти в 6,5 млн евро, также она продала железнодорожные вагоны почти на 27 млн евро.

В прошлом году решением Госкомиссии, проверяющей сделки стратегических объектов, и правительства группа эстонского капитала Skinest Baltija была исключена из железнодорожных конкурсов.

ru.DELFI.lt
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