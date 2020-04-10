Антисептик в Литве: от дефицита до избытка

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После того как Минздрав Литвы выдал 14-ти компаниям разрешение на производство антисептика, в течение двух недель спрос на этот товар в стране был удовлетворен, а еще через две недели на рынке образовался избыток антисептика, пишет vz.lt.
Некоторые компании, которые инвестировали в производство оборотные средства, уже не могут сбыть товар и просят разрешение на экспорт.
Ранее сообщалось, что из-за распространения коронавируса в Литве вырос спрос на антисептик, в марте 50 компаний произвели около 2 млн. л этого продукта.
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