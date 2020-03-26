aA
Литовский Совет по конкуренции (СК, антимонопольная служба) прекратил начатую два года назад проверку на предмет вероятных незаконных соглашений семи литовских и латвийских предприятий по торговле строительными, ремонтными и бытовыми товарами.
Антимонопольная служба: сговора Senukai и других предприятий о ценах не было
© Bendrovės nuotr.

"Эксперты ведомства не установили обстоятельств, которые позволили бы признать, что эти хозяйствующие субъекты заключили запрещённые соглашения", – сообщил СК.

Проверка была начата в апреле 2018 года, тогда выяснялось, не могли бы литовские и латвийские предприятия Tikkurila, Kesko Senukai Lithuania, Kesko Senukai Digital, Ermitazas, DAW Lietuva и Topcolor согласовывать между собой цены на товары или производить другие действия, ограничивающие конкуренцию.

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Senukai расширяет возможности приобретения товаров: открывают пункты выдачи (3)

Компания Kesko Senukai из-за карантина закрыла все свои...

СМИ: продажи Kesko Senukai в прошлом году в странах Балтии выросли почти на 19%

В прошлом году продажи крупнейшей в Балтийских...

TOP новостей

Jolanta Mačiulienė

Парикмахер: если ситуация не изменится, многие будут вынуждены нарушать действующие правила (5)

Парикмахеры и другие работники салонов красоты в Литве...

В Литве зафиксировано 290 случаев коронавируса (111)

Минздрав Литвы сообщает, что в стране зафиксировано 290...

Мэр Вильнюса: образцы на коронавирус исследуют слишком медленно, Вильнюс отстает на 3 дня (6)

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс сказал, что взятые...

Принудительная в Литве изоляция отменена, сотни жителей выпускают домой (95)

Сотни вернувшихся из-за границы граждан Литвы , которые...

В "Содре" три случая COVID-19, закрыты Вильнюсское и Укмергское отделения (3)

В связи с тем, что коронавирус установили у трех...

|Maža didelių žinių kaina