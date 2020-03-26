Антимонопольная служба: сговора Senukai и других предприятий о ценах не было

"Эксперты ведомства не установили обстоятельств, которые позволили бы признать, что эти хозяйствующие субъекты заключили запрещённые соглашения", – сообщил СК.
Проверка была начата в апреле 2018 года, тогда выяснялось, не могли бы литовские и латвийские предприятия Tikkurila, Kesko Senukai Lithuania, Kesko Senukai Digital, Ermitazas, DAW Lietuva и Topcolor согласовывать между собой цены на товары или производить другие действия, ограничивающие конкуренцию.
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