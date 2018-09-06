ВРИО заместителя отдела по выявлению нечестной конкуренции АС Дите Анилёнене сказала, что, по закону, перевозчики должны получить разрешение в мэрии на территории которой будут предоставлять услугу.

"У Yandex. Taxi такого разрешения нет, она предлагает пакет услуг, связанный с перевозкой пассажиров и багажа, т.е. это услуга подвоза. Поскольку в рекламе дана неверная информации, мы предупредили компанию, чтобы она изменила рекламу или отозвала ее", - сказала Анилёнене.

Советник мэра Вильнюса Александрас Зубряковас подтвердил, что мэрия получила документ из АС.

Напомним, что мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс в конце июля обратился в АС с просьбой установить, не нарушила ли компания закон о рекламе, поскольку не обратилась в мэрию за разрешением на перевозку пассажиров.

Между тем Департамент госбезопасности (ДГБ) Литвы месяц назад прислал мэру документ, в котором сказано, что услугами Yandex. Taxi не рекомендуется пользоваться некоторым лицам: военным, журналистам, госслужащим, сотрудникам правоохраны, а также лицам, которые часто ездят в Россию и Беларусь.

Однако ДГБ не указал, что компания может представлять угрозу нацбезопасности.

В своем комментарии представитель Yandex. Taxi Арам Саргсян сказал, что Yandex. Taxi - не перевозчик и не предоставляет такие услуги в Литве или в других странах.

По его словам, это мобильное приложение, которое работает с местными компаниями такси и официальными перевозчиками, у которых есть все необходимые разрешения и документы, выданные госведомствами.

Национальный центр кибербезопасности также рекомендовал не пользоваться приложением Yandex. Taxi.