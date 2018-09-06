Антимонопольная служба Литвы прислала Вильнюсской мэрии документ, согласно которому компания Yandex. Taxi должна изменить или отозвать свою рекламу.
© DELFI / Tomas Vinickas

ВРИО заместителя отдела по выявлению нечестной конкуренции АС Дите Анилёнене сказала, что, по закону, перевозчики должны получить разрешение в мэрии на территории которой будут предоставлять услугу.

"У Yandex. Taxi такого разрешения нет, она предлагает пакет услуг, связанный с перевозкой пассажиров и багажа, т.е. это услуга подвоза. Поскольку в рекламе дана неверная информации, мы предупредили компанию, чтобы она изменила рекламу или отозвала ее", - сказала Анилёнене.

Статьи по теме:
Реклама Yandex. Taxi: можно ли отказаться от ее показа  (26)
Партнёры Yandex. Taxi: от новосозданных до имеющих огромный опыт предприятий  (12)

Советник мэра Вильнюса Александрас Зубряковас подтвердил, что мэрия получила документ из АС.

Напомним, что мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс в конце июля обратился в АС с просьбой установить, не нарушила ли компания закон о рекламе, поскольку не обратилась в мэрию за разрешением на перевозку пассажиров.

Между тем Департамент госбезопасности (ДГБ) Литвы месяц назад прислал мэру документ, в котором сказано, что услугами Yandex. Taxi не рекомендуется пользоваться некоторым лицам: военным, журналистам, госслужащим, сотрудникам правоохраны, а также лицам, которые часто ездят в Россию и Беларусь.

Однако ДГБ не указал, что компания может представлять угрозу нацбезопасности.

В своем комментарии представитель Yandex. Taxi Арам Саргсян сказал, что Yandex. Taxi - не перевозчик и не предоставляет такие услуги в Литве или в других странах.

По его словам, это мобильное приложение, которое работает с местными компаниями такси и официальными перевозчиками, у которых есть все необходимые разрешения и документы, выданные госведомствами.

Национальный центр кибербезопасности также рекомендовал не пользоваться приложением Yandex. Taxi.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

В Yandex. Taxi признались, что иногда пользуются российскими серверами (25)

Компания российского капитала Yandex . Taxi предоставляет...

ДГБ Литвы: Вами интересуются спецслужбы России? Не пользуйтесь Yandex.Taxi (62)

Департамент госбезопасности Литвы рекомендует не...

Депутат парламента Литвы призывает ликвидировать Yandex.Taxi (197)

Член Сейма Литвы Аудронюс Ажубалис , получивший...

Спецслужбы Литвы и Эстонии: Yandex.Taxi сливает данные в Россию (116)

Гаджет компании Yandex.Taxi передаёт данные на российские...

Предупреждения не сработали: приложение Yandex. Taxi загрузили тысячи жителей Литвы (100)

За три дня приложение компании российского капитала...

Премьер Литвы тоже предлагает не пользоваться гаджетом Yandex. Taxi (156)

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис предлагает,...

Бизнес

Две литовские компании затеяли эксперимент: сокращают время работы, оставляя прежнюю зарплату

Две литовские компании решили всерьез бороться с ленью...

Антимонопольная служба Литвы указала Yandex. Taxi изменить или отозвать рекламу (5)

Антимонопольная служба Литвы прислала Вильнюсской...

Произошла утечка плана правительства, связанного с ограничением деятельности торговых сетей (19)

DELFI удалось получить тайный план правительства,...

Годовой рост торговли в Литве – один из самых значительных в ЕС (8)

Годовой рост торговли в Литве в июле был одним из самых...

В Клайпеду прибыл новый груз СПГ (19)

В среду в Клайпедский порт прибыл новый груз...

TOP новостей

Грибаускайте предупредила, к чему может привести политическая война (3)

Президент Литвы Даля Грибаускайте предупредила, к...

Две литовские компании затеяли эксперимент: сокращают время работы, оставляя прежнюю зарплату

Две литовские компании решили всерьез бороться с ленью...

Зарплаты некоторых приставов в 5-6 раз выше, чем у президента: предлагают сделать сферу взыскания государственной (5)

Расходы на взыскание долга нередко в несколько раз...

Произошла утечка плана правительства, связанного с ограничением деятельности торговых сетей (19)

DELFI удалось получить тайный план правительства,...

Прогноз климатолога: эта осень совсем непохожа на предыдущую (3)

Уже подходит к концу первая неделя осени, а лето уходить...