На прошлой неделе Р. Шимашюс объявил, что Шнипишкес наконец достиг очень позитивного уровня изменений.

Во вторник в программе "DELFI 11" А. Антанавичюс напомнил, что год назад он считал, что это место в Вильнюсе является привлекательным для инвестиций.

«Много инвестиций идет туда, старые здания и земля перестраиваются. Город планирует новые улицы, которые улучшат связь. Привлекательность выше.

История показывает, что цены на недвижимость растут в любом месте - будь то в Вильнюсе, будь то в других городах или в отдельных районах с большей привлекательностью. В результате предыдущие покупатели получают выгоду, рискуя и покупая на начальном этапе.

Это была предпосылка. Я думаю, что она сбывается. Конечно, год - это не так много, но, учитывая, сколько новых проектов началось в этом году, сколько еще запланировано - около 30 процентов кранов в Вильнюсе будут направлены для строительства в Шнипишкес в ближайшие 12-24 месяца", - сказал он.

Четвертый раз

В свою очередь Д. Поцевичюс сказал, что иронично смотрит на запланированные изменения.

"Это не первая попытка коренного переделки района, который в фольклоре был переименован в Шанхай", - сказал он.

Собеседник сказал, что история Шнипишкес восходит к концу 19 века.

"Вся жизнь была сосредоточена к югу от проспекта Конституции, а на севере были пустые места, поля, луга. Только в конце 19-го века стали появляться трущобы и хижины. Только позже район заселился.

Это продолжалось до 1967 года, когда был завершен крупный проект - новый микрорайон Жальгирис. Известный архитектор Бируте Касперавичене, которая участвовала в проектировании всех новых микрорайонов (Жирмунай, Лаздинай и др.), сделала проект для 30 тысяч жителей. В то время, по оценкам, там проживали около 6 тысяч.

Но проект остановился, прошло 10 лет. Он был возобновлен где-то в 1979 году, и во второй раз все средства массовой информации заговорили об этом. Будет построено 5, 9 и 12-тиэтажажные дома. Тогда это была модная идея архитектора Альгимантаса Насвитиса - сделать высоту вильнюсского дома волнистой, повторяя 7 и более холмов.

Проект снова остановился. Затем, как раз перед началом Союза, та же идея появилась снова - в 1989 году. Говорят, что эти хижины будут снесены, будет построено поколение плоских домов следующего поколения и так далее.

Все три проекта были остановлены по одной и той же причине - давний мэр Альгирдас Вилейкис объясняет, что хотел выселить всех жителей, предлагал квартиры в новых микрорайонах, но не все согласились. Затем он подсчитал, что дал много обещаний. Суммы начали превышать любые разумные пределы из-за бесчеловечных затрат на выселение", - сказал Д. Поцевичюс в программе.

Остановит только кризис

Остановятся ли в этот раз изменения в Шнипишкес? А. Антанавичюс заявил, что это может произойти только в одном случае - если начнется кризис.

"Сейчас конверсия не потому, что пришло правительство, а из-за рынка. Уровень цен существует, и землевладельцы гораздо больше заинтересованы в том, чтобы продать свою собственность и купить адекватное и, возможно, не одно жилье в лучшем месте за те деньги, которые они получат.

Теперь частники "едят" территорию. Улица Жальгире была перестроена 3 или 4 года назад, объекты были реконструированы по углам. Сейчас все движется возле улицы Кернавес.

Куплено много участков, поэтому процесс должен продолжаться. Единственное, что может остановить - это кризис. Тогда будет много остановок, потому что здания строятся только тогда, когда есть покупатели, и их можно реализовать", - сказал он.