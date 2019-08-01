Английское предприятие Beyond Analysis открывает офис в Вильнюсе

Английское предприятие по анализу данных Beyond Analysis открывает офис в Вильнюсе и планирует нанять до 25 работников.
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Один из учредителей предприятия Уильям Бересфорд говорит, что они выбрали Литву из-за ее географического положения, талантливых людей и культуры предпринимательства, сообщило агентство по развитию зарубежных инвестиций Investuok Lietuvoje.

"Для нас были важны несколько аспектов: доступность подходящих талантов, географическая локация, сильная культура предпринимательства и владение разными языками. Литва полностью соответствовала всем этим требованиям", – сказал он для пресс-релиза.

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В Литве Beyond Analysis намерено развивать услуги искусственного интеллекта. Компания будет искать аналитиков данных, специалистов по программированию.

Beyond Analysis предоставляет услуги мониторинга данных, предупреждающего моделирования, создания сайтов, управления проектами, создания и проведения в жизнь маркетинговой стратегии. В число клиентов компании входят такие крупнейшие в мире бренды, как Kingfisher PLC, Virgin, Flight Center и Visa Inc., последняя является дольщиком Beyond Analysis.

Компанию основали в 2006 году Пол Александер и У. Бересфорд.

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