Анализ расходов литовцев: за десятилетие ситуация изменилась

По оценкам эксперта, в случае с Литвой, Польшей, Эстонией и Латвией жители этих стран тратят большую часть своих денег на жилье и еду, а третью позицию занимает транспорт.

Траты на бытовые нужды колеблется от 14 до 24 процентов, продукты питания - от 15 до 23 процентов, транспорт - от 10 до 17 процентов, отдых - от 7 до 11 процентов, отели и питание - от 3 до 10 процентов, алкоголь и табак - 4-8 процентов.

"В Литве, в частности, люди тратят от 14% до 15% на расходы, связанные с домом (аренда, коммунальные услуги, электричество и т. Д.), в то время как в Польше этот показатель превышает 20%. Но литовцы тратят на еду гораздо больше, чем поляки - где-то около 23 процентов, в то время как жители Польши тратят на еду на 8 процентов меньше нас, - около 15 процентов", - сказал эксперт, отметив, что расходы на отели и отдых значительно увеличились за десятилетие с 2009 по 2019 год.

"Следует иметь в виду, что в это число, связанное с отелями, скажем, входят не только литовцы, но и приезжающие в страну люди. Конечно, уровень жизни в Литве также улучшается", - сказал Ф. В. Развадаускас.

Хотя, по словам эксперта, литовцы тратят на жилье около 14%, и во многих случаях эти траты гораздо меньше по сравнению с другими западными странами.

"Литовцы мало на это тратят. Если сравним со страной в Западной Европе, скажем, Бельгией, Антверпеном, люди тратят там около 26% своих доходов люди тратят на жилье, а литовцы - едва ли 14 процентов.

Нам кажется, что мы тратим много, но это не так. Отчасти наши зарплаты не высоки, но дело в том, что если человек больше 30 процентов тратит на жилье означает, что город или страна дорогие", - сказал он.

Аналитик также напомнил об изменениях в расходах населения Литвы, которые наблюдались в течение 2008-2009 годов, во время кризиса. По его словам, в то время стоимость предметов первой необходимости и услуг резко упала.

"Это развлечения, расходы на отели. Конечно, сейчас все говорят о надвигающемся кризисе, но, вероятно, если он наступит, тенденции в расходах на развлечения и отели снова резко упадут. Это может также включать домашнее хозяйство, электронику и тому подобное, что угодно, кроме еды и жилья", - сказал он, отмечая, что падение было чрезвычайно внезапным и произошло быстро.

Специалист заявил, что, по данным Euromonitor International, изменения в тратах населения также позволяют сделать некоторые выводы о предстоящем кризисе.