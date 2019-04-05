Чем нынешняя ситуация отличается от 2007 года? Будет ли дорожающее имущество по карману жителям Литвы?
Представитель Ober-Hous Саулюс Вагонис сказал, что нынешняя атмосфера на рынке недвижимости слишком эйфорическая. По его словам, признаков каких-то перемен в ближайшее время пока нет.
"Рост всегда вызывает страх, если растем, то кажется, можем и упасть. На самом деле, я с беспокойством отношусь к тому, что рынок такой оптимистичный. Кажется, что в этом году он будет еще более оптимистичным, все показатели положительные. Надо признать, что цены на жилье растут, но растут и зарплаты. В Вильнюсе в 2019 году жилье будет доступнее, если смотреть на статистику и сравнивать с тем, что было в начале 2018 года. Это значит, у людей есть деньги и возможности купить жилье", – сказал Вагонис.
По мнению главы RealData Арнольдаса Антанавичюса, было бы неправильно говорить, что сегодняшняя ситуация хорошая, поскольку мы сравниваем не с лучшими, а с худшими годами. Он привел в пример и Запад, где показатель доступности жилья намного выше.
"Всегда чем раньше поднимешься, тем страшнее будет падать. (…) Несмотря на то, что вильнюсцы могут купить 6,5 кв. м на свою среднюю зарплату, что уже лучше чем в прошлом году и до кризиса, но в Риге или Таллине за такую зарплату можно купить на 25% больше. И это сигнал, что, возможно, мы несколько переоцениваем свои возможности и всю ситуацию. Я считаю, что мы слишком оптимистичны. На Западе этот показатель еще выше", – сказал Антанавичюс.
Он подчеркнул, что жители Литвы переплачивают за жилье, а надеяться на снижение цен не стоит, поскольку зарплаты растут.
"Я думаю, мы переплачиваем за жилье. Можно посмотреть подсчеты, сколько можно купить с учетом кредита, тут считают не реальные доходы, а то, сколько человек может взять в кредит, но кредит - это не упавшие с неба деньги, их еще надо заработать. Если смотреть на зарплаты и доходы, в Вильнюсе надо 7–8 лет, чтобы выплатить за среднюю квартиру в новом доме, а на Западе для этого достаточно 4–5 лет. Если срок выше 5, говорят, что рынок перегрелся, жилье слишком дорогое", - заметил Антанавичюс.
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