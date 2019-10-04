Аналитики: плата за выбросы автомобилей может активизировать торговлю

Главный экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас сказал, что основная волна торговли ожидается в ноябре-декабре.

"К этому должны готовиться продавцы, особенно тех автомобилей, которые оставляют большие выхлопы, поскольку люди, стремясь сэкономить несколько сотен евро, поспешно будут приобретать автомобили до Нового года, чтобы избежать платы", – сказал BNS Ж. Маурицас.

Директор компании Varanas, которая управляет Каунасским автомобильным рынком, Валентинас Науянис разделяет мнение о том, что планируемый налог повлияет на масштабы торговли.

Он утверждает, что с введением платы, торговля более старыми автомобилями может остановиться.

"Если в Литве покупать автомобиль, стоимость которого, например, составляет 1,5 тыс. евро, а плата за выбросы может достигать каких 800 евро, то, несомненно, литовец такой автомобиль покупать уже не будет", – сказал В. Науянис.

Министерство окружающей среды предлагает, ввести налог на транспортные средства, работающие на дизельном топливе, выхлопы CO2 которых превышают 115 граммов на километр. Если автомобиль работает на бензине или газе, то плата будет применяться при выбросах в 130 грамм на километр.

По словам главы компании AutoTyrimai Робертаса Цицкявичюса, налог будет платить абсолютное большинство покупателей наиболее популярных в Литве дизельных автомобилей.

"Я думаю, что, если говорить о дизельных автомобилях, то попадут приблизительно 95%, поскольку сюда не войдут лишь самые новые и маленькие дизельные автомобили, которые являются дорогими, и спрос на которые в последние три года сильно снизился", – сказал BNS Р. Цицкявичюс.

По данным AutoTyrimai среди новых автомобилей рубеж выбросов в 130 граммов CO2 превысили две трети новых автомобилей, работающих на бензине и зарегистрированных в Литве с начала 2018 года.

Если закон будет принят, то нынешние владельцы загрязняющих авто не должны будут платить налог. Его должны будут платить те, кто приобретет транспортные средства с 2020 года.