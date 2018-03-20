Аналитики Luminor улучшили прогноз роста ВВП Литвы

Аналитики одного из крупнейших коммерческих банков Литвы Luminor прогнозируют, что внутренний валовой продукт страны в этом году вырастет на 3,3%, однако в следующем году рост замедлится до 3%.
В конце прошлого года аналитики банка ожидали, что ВВП в этом году увеличится на 2,8%, а в 2019 году – на 3%.
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