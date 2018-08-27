За год зарплата увеличилась на 10,5%. Основные причины более быстрого роста зарплат во втором квартале связаны с решением властей с мая поднять зарплаты работникам сектора здравоохранения.
К примеру, по данным "Содры" средняя зарплата врачей-специалистов в июне 2018 года была на 18% выше, чем год назад. Другие факторы роста зарплат - повышение минимума с января до 400 евро, введение минимального содровского взноса, повышение базового уровня зарплат госчиновников, благоприятное для работников положение на рынке (нехватка рабочих рук).
Зарплата "на руки" в Литве во втором квартале увеличилась на 9,5% – до 722 евро. Это результат отказа от налоговых льгот для воспитывающих детей родителей (на смену льготам пришло пособие на детей в размере 30 евро в месяц). Реальная зарплата увеличилась на 6,7%, т.е. средняя зарплата "на руки" росла быстрее, чем цены в Литве.
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