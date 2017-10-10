Поощряемая ростом и зарплат инфляция в Литве увеличивает скорость, а рост цен и зарплат приобретает признаки инфляционной спирали, утверждает главный аналитик банка Luminor Инде Гените-Пикчене. Об этом сообщает агентство BNS.
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"Создается замкнутый круг, когда цены поднимают растущие зарплаты, а повышать их работодателей вынуждают недовольные ростом цен работники. Скорость этой карусели повышает вбитый клин неэффективности на рынке труда, политические коррекции минимальной зарплаты и инфляция пищевых продуктов", - отметила в комментарии для СМИ И. Гените-Пикчене.

По данным Департамента статистики, в сентябре годовой рост потребительских цен составил 4,8% и был на на 0,4% больше, чем в августе. По мнению аналитика Luminor , по этому показателю Литва незначительно опережает соседние страны, а средний показатель по Евросоюзу превышен в 2,7 раза.

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"Во втором квартале средняя заработная плата (брутто) в Литве выросла почти на 9% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, когда в зоне евро средний рост зарплат составил лишь 2%", - пояснила И. Гените-Пикчене.

По ее словам дорожает вся потребительская корзина, но особенно выросли цены на услуги, поскольку зарплата является одной из крупнейших строчек затрат в ценообразовании бизнеса услуг.

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