Аналитики Банка Литвы (БЛ, Центробанка) считают, что минимальная месячная зарплата (ММЗ) в следующем году может вырасти на 10%.
© DELFI / Karolina Pansevič

"Если говорить об уровне ММЗ в следующем году, она, как свидетельствуют подсчеты, согласно прежней системе (до вступившей в силу в январе этого года налоговой реформы – BNS) должна составить около 470 евро и ее рост составит 9,4-9,5%", – завил во вторник на заседании Трехстороннего совета начальник отдела макроэкономики и прогнозирования БЛ Андрюс Шкарнулис.

В рамках нынешней налоговой системы ММЗ составит 607 евро.

Статьи по теме:
На зарплаты бюджетников в 2020 году собираются выделить дополнительно почти 400 млн евро  (12)
Премьер Литвы: предложение министра о зарплатах дальнобойщикам – компромиссное  (6)

А. Шкарнулис, представляя экономическую ситуацию и предпосылки повышения ММЗ на заседании Совета профсоюзов, работодателей и правительства, отметил, что пока экономика активно растет, однако ожидается замедление. БЛ прогнозирует, что в 2020 году рост ВВП Литвы достигнет 2,6%, а в 2021-ом – 2,4%.

Представленный БЛ прогноз участники Трехстороннего совета обсудят на следующем заседании.

С января этого года ММЗ увеличилась на 7,5% – с 400 до 430 евро, однако после объединения налогов, которые платили работник и работодатель, ее размер теперь составляет 555 евро.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

С этого года увеличивается плата за обучение в литовских вузах (25)

С этого года поступающие в литовские вузы будут платить...

Один визит к нотариусу стоил месячной зарплаты: пора пересматривать расценки? (96)

Литовские нотариусы утверждают, что их зарплаты одни из...

Бизнес

Сотрудник Lietuvos energija: Литва, закупая газ у разных источников, повышает конкуренцию "Газпрому" (13)

После того, как находящаяся в госуправлении литовская...

Аналитик Центробанка: минимальная зарплата в Литве в 2020 году может вырасти на 10% (8)

Аналитики Банка Литвы (БЛ, Центробанка) считают, что...

Klaipedos nafta спокойна, хотя белорусы приостановили экспорт бензина (56)

Компания "Белорусская нефтяная компания" (БНК) из-за...

Промышленность в Литве в этом году выросла на 4,7% до 5,7 млрд евро (36)

Промышленное производство и продажи в Литве за три...

На зарплаты бюджетников в 2020 году собираются выделить дополнительно почти 400 млн евро (12)

Если стратегия увеличения зарплат бюджетникам будет...

TOP новостей

Литва пригласит белорусов и поляков на перезахоронение участников Январского восстания (65)

Литва намерена пригласить государственные делегации...

Klaipedos nafta спокойна, хотя белорусы приостановили экспорт бензина (56)

Компания "Белорусская нефтяная компания" (БНК) из-за...

Памятка рыбака: кому не нужен билет рыбака, и какие правила рыбалки нельзя забывать? (11)

После наступления календарной весны рыбаки-любители,...

ФОТО: для фотосессий у сакур установили специальные штативы (9)

Что в это время в социальных сетях лучше всего...

Константин Эггерт. Как "хунта" Порошенко и Зеленский победили Путина – и как он им ответит (513)

21 апреля Украина окончательно и бесповоротно стала...