"Если говорить об уровне ММЗ в следующем году, она, как свидетельствуют подсчеты, согласно прежней системе (до вступившей в силу в январе этого года налоговой реформы – BNS) должна составить около 470 евро и ее рост составит 9,4-9,5%", – завил во вторник на заседании Трехстороннего совета начальник отдела макроэкономики и прогнозирования БЛ Андрюс Шкарнулис.

В рамках нынешней налоговой системы ММЗ составит 607 евро.

А. Шкарнулис, представляя экономическую ситуацию и предпосылки повышения ММЗ на заседании Совета профсоюзов, работодателей и правительства, отметил, что пока экономика активно растет, однако ожидается замедление. БЛ прогнозирует, что в 2020 году рост ВВП Литвы достигнет 2,6%, а в 2021-ом – 2,4%.

Представленный БЛ прогноз участники Трехстороннего совета обсудят на следующем заседании.

С января этого года ММЗ увеличилась на 7,5% – с 400 до 430 евро, однако после объединения налогов, которые платили работник и работодатель, ее размер теперь составляет 555 евро.