"Первое впечатление, что безработица должна снижаться, но есть сезонный фактор, что в июне на рынок труда начинают выходить школьники трудоспособного возраста или закончившие обучение студенты. Это может иметь важное значение", - сказала BNS главный аналитик Департамента экономических исследований банка Индре Гените-Пикчене.

По ее словам, безработица может быть обусловлена и ранним началом лета.

"Раньше потеплело, раньше начались и сельхозработы, которые привлекли дополнительные рабочие руки. Погода могла продиктовать потребность в работе не так, как в прошлом году, весь цикл работ, видимо, сдвинулся, и поэтому определенные работы в июне уже просто не были нужны", - рассуждала И. Гените-Пикчене.

Аналитик также упомянула, что безработица могла повыситься из-за активизировавшейся иммиграции и возвращения литовских эмигрантов.

Уровень безработицы в начале июля был в Литве 8,3% – на 0,2 пункта выше, чем в начале июня, и на 1 пункт выше, чем год назад. На 1 июля в стране было 143,1 тыс. безработных.