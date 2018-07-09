Некоторый рост уровня безработицы в Литве в июне мог быть обусловлен регистрацией студентов и школьников на Бирже труда, возвращением литовских эмигрантов, иммиграцией и необычно ранним началом теплого сезона, говорит аналитик банка Luminor.
Indrė Genytė-Pikčienė
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"Первое впечатление, что безработица должна снижаться, но есть сезонный фактор, что в июне на рынок труда начинают выходить школьники трудоспособного возраста или закончившие обучение студенты. Это может иметь важное значение", - сказала BNS главный аналитик Департамента экономических исследований банка Индре Гените-Пикчене.

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По ее словам, безработица может быть обусловлена и ранним началом лета.

"Раньше потеплело, раньше начались и сельхозработы, которые привлекли дополнительные рабочие руки. Погода могла продиктовать потребность в работе не так, как в прошлом году, весь цикл работ, видимо, сдвинулся, и поэтому определенные работы в июне уже просто не были нужны", - рассуждала И. Гените-Пикчене.

Аналитик также упомянула, что безработица могла повыситься из-за активизировавшейся иммиграции и возвращения литовских эмигрантов.

Уровень безработицы в начале июля был в Литве 8,3% – на 0,2 пункта выше, чем в начале июня, и на 1 пункт выше, чем год назад. На 1 июля в стране было 143,1 тыс. безработных.

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