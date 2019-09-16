"Нужно не драматизировать ситуацию. Он (скачек цен – BNS), конечно, передастся на оптовую цену на горючее, а в итоге и на розничный рынок. Подорожание сырьевой нефти на 10% за выходные может повысить конечную цену, на каких 3%, а это в случае с дизтопливом от 1,15 евро или 1,25 евро в случае с бензином, то есть 3-4 евро цента", – сказал BNS Т. Повилаускас.
Он отметил, что рынок был потрясен новостями из Саудовской Аравии, и это может иметь долгосрочные последствия.
"Преобладал консенсус, что цена на нефть в следующем году может вновь снизиться. Но я считаю, что после этих событий все пересмотрят свой подход и прогнозы. Саудовская Аравия – это важнейшая страна ОПЕК. После атаки на основное предприятие страны еще раз выяснилось, что нет ничего стабильного, особенно в том регионе. Поэтому эта премия риска в ближайшее время добавится к цене на нефть, поэтому я не думаю, что все вернется на прежний уровень", – сказал Т. Повилаускас.
"Если не будет новых атак, и добыча нефти в Саудовской Аравии вернется в приблизительно нормальное положение, то эта цена на нефть и будет держаться около 70 долларов США за баррель", – сказал он.
Т. Повилаускас акцентировал, что, невзирая на выпад, цены на сырье все еще ниже, чем в тот же период прошлого года.
После того, как йеменские повстанцы совершили атаку беспилотников на несколько заводов компании Saudi Aramco в Саудовской Аравии, объемы добычи нефти крупнейших мировых экспортеров сократились на 5,7 млн баррелей в день – почти в половину.
Этот инцидент спровоцировал не виданный с 1991 года скачек цен на нефть – в понедельник цена на фьючерсные сделки на нефть типа Brent поднялась на целых 19% почти до 72 долларов США за баррель. Затем она опустилась и к полудню колебалась около 65-66 долларов США за баррель.
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