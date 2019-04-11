Американский гигант фармацевтики McKesson создает в Вильнюсе центр услуг

По данным Реестрового центра, уставный капитал зарегистрированной в среду компании достигает 5 млн евро, ее руководителем является Илдико Би, а единственным акционером - подразделение McKesson в Европе McKesson Europe Holdings, зарегистрированное в Германии.
Министр экономики и инноваций Виргиниюс Синкявичюс отказался комментировать BNS планы McKesson в Литве.
"Я ничего не могу комментировать. Пусть комментирует (агенство поощрения инвестиций - BNS) Investuok Lietuvoje", – сказал BNS В. Синкявичюс.
Представитель по связям с общественностью Investuok Lietuvoje Олег Волков подтвердил BNS, что ведется работа с McKesson, однако отказался предоставлять более подробную инфомрацию.
McKesson - одна из крупнейших фармацевтических компаний в США, а по выручке 2018 года в списке крупнейших мировых компаний она была на 13 месте, наряду с Apple, Glencore или Samsung.
По данным финансового года периода 2017-2018, который начинается в апреле и завершается в марте следующего года McKesson получила 208,4 млрд долларов США доходов – на 5% больше, чем в предыдущий финансовый год (198,5 млрд долларов США).
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