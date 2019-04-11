Американский гигант оптовой торговли лекарствами McKesson создает центр услуг в Вильнюса – компания основала предприятие McKesson Business Services Lithuania.
Vilnius Municipality
© DELFI / Šarūnas Mažeika

По данным Реестрового центра, уставный капитал зарегистрированной в среду компании достигает 5 млн евро, ее руководителем является Илдико Би, а единственным акционером - подразделение McKesson в Европе McKesson Europe Holdings, зарегистрированное в Германии.

Министр экономики и инноваций Виргиниюс Синкявичюс отказался комментировать BNS планы McKesson в Литве.

Статьи по теме:
Весть министра здравоохранения из больницы: еда вкусная, лекарства самые дешевые  (134)
Государственные аптеки в Литве становятся реальностью: обещают низкие цены  (42)

"Я ничего не могу комментировать. Пусть комментирует (агенство поощрения инвестиций - BNS) Investuok Lietuvoje", – сказал BNS В. Синкявичюс.

Представитель по связям с общественностью Investuok Lietuvoje Олег Волков подтвердил BNS, что ведется работа с McKesson, однако отказался предоставлять более подробную инфомрацию.

McKesson - одна из крупнейших фармацевтических компаний в США, а по выручке 2018 года в списке крупнейших мировых компаний она была на 13 месте, наряду с Apple, Glencore или Samsung.

По данным финансового года периода 2017-2018, который начинается в апреле и завершается в марте следующего года McKesson получила 208,4 млрд долларов США доходов – на 5% больше, чем в предыдущий финансовый год (198,5 млрд долларов США).

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Врачи в Англии выписывают антидепрессанты в небывалых количествах (2)

В Англии в 2018 году было выдано 70,9 млн рецептов на...

Спикера парламента Литвы неприятно удивила цена на прививку от кори (17)

Спикер парламента Литвы Викторас Пранцкетис...

Бизнес

Американский гигант фармацевтики McKesson создает в Вильнюсе центр услуг

Американский гигант оптовой торговли лекарствами...

Swedbank: в этом году в Литву прибудут больше людей, чем уедут (7)

Аналитики литовского Swedbank считают, то этот год будет...

Банк Luminor внедряет сеть своих банкоматов

Банк Luminor проводит реформу и укрепляет сеть своих...

Kęstutis Mažeika

Министр охраны окружающей среды: за отказ от старого автомобиля – тысяча евро (38)

Министр охраны окружающей среды Литвы Кястутис Мажейка...

„Akropolio“ „Maxima“

11 апреля в Вильнюсе открылся обновленный магазин Maxima в ТЦ Akropolis (6)

11 апреля в полдень в вильнюсском торговом центре Akropolis...

TOP новостей

Министр обороны Литвы снова стал жертвой хакеров: его обвинили во взяточничестве (14)

На несколько емейлов в службе президента,...

Представители таджикской общины на субботнике (фото Д.Семенова) Представители таджикской общины на субботнике (фото Д.Семенова) Представители таджикской общины на субботнике (фото Д.Семенова) Представители таджикской общины на субботнике (фото Д.Семенова)

Лидеры таджикской общины: "Литва стала вторым домом, но мы мечтаем вернуться на родину" (56)

Литву не принято причислять к моноэтническим...

Прокурор просит суд назначить Томасу штраф 30 000 евро и конфисковать молот (21)

Прокурор Вильнюсской участковой прокуратуры просит...

Почасовая оплата в Литве – одна из самых низких в ЕС (6)

Средняя почасовая заработная плата в Литве в 2018 году...

В "черном списке" – 10 районных и две республиканские больницы (6)

В прошлом году уменьшилось число больниц, которые...