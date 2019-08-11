Frontier Airlines, проводя "Зеленую неделю" со вторника по 20 августа, стремится стать авиакомпанией, наименее загрязняющей окружающую среду. По словам представителей компании, пассажирам Green или Greene предлагаются бесплатные перелеты до 400 долларов.

Авиакомпании говорят, что пассажиры, которые отвечают требованиям к фамилии, должны бронировать билеты на веб-сайте Frontier Airlines. После проверки их имен, им вернут до 400 долларов.