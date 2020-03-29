Экономисты, с которыми говорил Delfi, сказал, что у таких выплат есть преимущество, но в восточной части Атлантического океана их раздать намного сложнее, чем на западной.

Экономист банка SEB Тадас Повилаускас заметил, что эти выплаты делают за счет кредитов или использования накопленных резервов.

Он согласился с тем, что ежедневные сообщения о программах скупки облигаций ЦБ сектора власти означают, что долг сектора власти финансируется на деньги ЦБ.

Повилаускас отметил, что когда речь идет о еврозоне и Литве, такие однократные выплаты будут элементом фискальной политики каждой отдельной страны, поскольку их финансируют за счет сектора власти путем распространения облигаций или другого типа кредитования.

"Почему США или другие страны планируют однократные выплаты всем жителям – это просто более быстрый способ дать людям средства необходимые людям, но я сомневаюсь в эффективности этого решения. Поэтому я не думаю, что в еврозоне удастся договориться о единой выплате всем жителям, поскольку еврозона - не США, в еврозону входят 19 стран, уровень жизни в которых разный. Поэтому такие выплаты более вероятны в отдельных странах еврозоны", – сказал он.

О разнице между ЕС и США сказал старший экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас.

"В Европе очень разные страны, с разным уровнем развития экономики. Поэтому такого рода программа рискует внести разлад между странами. Если бы давать всем деньги поровну, по 1000 в Люксембурге и Литве, то это в данные странах были бы разными суммами.

Если началась бы дифференциация по каким-то внутренним зарплатам, по покупательной способности, это вызвало бы немало недовольства. Есть разные методики, Нет унифицированной статистики зарплат. Быть может опирались бы на показатель ВВП, но, я думаю, и это вызвало бы немалую неразбериху", – сказал он.

По словам Маурицаса, лучшим вариантом была бы скупка облигаций ЦБ. "Скажем до 10% ВВП, тогда страны сами решали бы, что делать с этими деньгами", – сказал экономист.

Он заметил, что, возможно, нецелесообразно всем жителям давать одинаковые суммы.

"Например, есть пенсионеры во Франции и Германии, получающие очень большие государственные пенсии. Им давать деньги нецелесообразно. Тогда круг сужается до работающих, но возникает вопрос с теми, кто лишился работы. Тогда, как быть с разными доходами. Например, в США деньги получат тоже не все жители, а средний класс и те, кто ниже. Это приведет к бесконечным дискуссиям. Например, в Люксембурке человек с доходами 3000 евро в Люксембурге относится к людям с небольшими доходами, а в Литве – это уже богач", – сказал экономист, заметив, что гиперинфляция - не меньшее зло, чем коронавирус.

В свою очередь старший экономист банка Swedbank Нериюс Мачюлис сказал, что чуть более высокая инфляция не станет самой большой проблемой. "Если сравнивать с тем, на краю какой экономической бездны может оказаться мир, если еще в течение нескольких месяцев не удастся остановить распространение вируса и отменить карантин", – сказал он.

Мачюлис заметил, что перед лицом большого кризиса прямые выплаты жителям были бы самой прозрачной и эффективной формой побуждения экономики.

"Прямые выплаты жителям устраняют всех посредников, не остается ни учреждений власти, ни финансовых учреждений, с помощью которых побуждали бы экономический рост или решали бы социальные проблемы", – сказал он.

"В этом контексте есть морально-философский, а не экономический барьер. Должны ли деньги выплатить всем людям? Даже миллионерам? Если мы договоримся, что нет, тогда начинается бесконечная дискуссия о том, какой порог установить, как выяснить, какие ведомства должны проводить отбор и выделять деньги", – сказал Мачюлис.

"Дешевле и эффективнее всего дать всем одинаковую сумму, даже если будут те, кто в такой помощи не нуждается, они ее даже не заметят. Побочный эффект такой экономической политики - инфляция", – сказал экономист.