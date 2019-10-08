Газопередающая компания Amber Grid намерена выяснить, как повысить экономическую выгоду от планирующегося к прокладке магистрального газопровода в Польшу (GIPL).
GIPL jungtis
© DELFI / Rimas Pocius

Amber Grid 7 октября объявила конкурс на проведение исследования. Заявки на него ожидаются до 28 октября.

Как сообщает Amber Grid, цель исследования – выяснить, как оптимально использовать планирующийся к прокладке газопровод, представить план дальнейших действий по развитию регионального рынка, создания доступа к точке соединения GIPL, говорится в описании конкурса.

По информации Amber Grid, все внимание должно быть уделено выгоде, которую GIPL принесет газовым рынкам, а также польскому и литовскому операторам.

Статьи по теме:
Газопроводу Литвы и Латвии будет выделено 4,9 млн евро помощи ЕС  (2)
Страсти из-за трубы стоимостью 100 млн. евро – под пристальным вниманием российской разведки  (58)

По поводу конкурса подрядчика GIPL сейчас ведется судебная тяжба – компания Amber Grid еще в сентябре собиралась подписать договор стоимостью 79,85 млн евро (без НДС) с победителем конкурса Alvora, однако процедуры конкурса временно приостановила Служба конкурсных закупок.

В июле Amber Grid подписала договор стоимостью 31,9 млн евро (с НДС) с поставщиком стальных труб – польской компанией Izostal.

Проект GIPL компания Amber Grid проводит в жизнь совместно с польской Gaz-System. Намечается, что газовая перемычка начнет действовать в конце 2021 года.

Статьи по теме:

Исключенная из конкурса GIPL белорусская компания требует от Литвы 10 млн евро (6)

Литва готовится к судебному спору с белорусской...

MT Group вновь просит временно остановить конкурс подрядчика газопровода GIPL (1)

Литовская компания прокладки газопроводов MT Group и ее...

Бизнес

Amber Grid займется выяснением экономической выгоды от GIPL

Газопередающая компания Amber Grid намерена выяснить, как...

В сентябре в Литве инфляция составила 0,9%

В сентябре в Литве инфляция составила 0,9%. Индекс...

Последний день Дворца профсоюзов в Вильнюсе (19)

9 октября в Вильнюсе начнутся работы по сносу Дворца...

Количество рейсов в литовском воздушном пространстве выросло на 1% (2)

За девять месяцев этого года в воздушном пространстве...

Elektrum Lietuva: на минувшей неделе цены на электроэнергию упали во всех странах Балтии (1)

На минувшей неделе цены на электроэнергию снизились во...

TOP новостей

В Вильнюсе установят больше 30 радаров, которые действуют в обоих направлениях (14)

Вильнюсские водители заметили, что в городе есть...

Детали налога на недвижимость в Литве: имущество семьи стоимостью 200 000 евро налогом не облагается (3)

Министр финансов Литвы Вилюс Шапока сказал, что налог...

Какие налоги предлагают расширить, какие акцизы хотят повышать и что может подорожать в Литве? (28)

Министерство финансов Литвы в следующем году...

Трогательная забота Адамкуса о супруге: экс-президент рад прогрессу (6)

Экс-президент Литвы Валдас Адамкус рад, что может...

Последний день Дворца профсоюзов в Вильнюсе (19)

9 октября в Вильнюсе начнутся работы по сносу Дворца...