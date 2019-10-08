Amber Grid займется выяснением экономической выгоды от GIPL

Amber Grid 7 октября объявила конкурс на проведение исследования. Заявки на него ожидаются до 28 октября.
Как сообщает Amber Grid, цель исследования – выяснить, как оптимально использовать планирующийся к прокладке газопровод, представить план дальнейших действий по развитию регионального рынка, создания доступа к точке соединения GIPL, говорится в описании конкурса.
По информации Amber Grid, все внимание должно быть уделено выгоде, которую GIPL принесет газовым рынкам, а также польскому и литовскому операторам.
По поводу конкурса подрядчика GIPL сейчас ведется судебная тяжба – компания Amber Grid еще в сентябре собиралась подписать договор стоимостью 79,85 млн евро (без НДС) с победителем конкурса Alvora, однако процедуры конкурса временно приостановила Служба конкурсных закупок.
В июле Amber Grid подписала договор стоимостью 31,9 млн евро (с НДС) с поставщиком стальных труб – польской компанией Izostal.
Проект GIPL компания Amber Grid проводит в жизнь совместно с польской Gaz-System. Намечается, что газовая перемычка начнет действовать в конце 2021 года.
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