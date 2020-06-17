"Были взвешены риски в связи с предложенным подрядчиком (Alvora – BNS) решением приобрести детали для строительства газопровода у зарегистрированного в Швейцарии поставщика, и в начале июня было принято решение искать другой путь. Оборудование у швейцарского поставщика заказано не было, оно также не было доставлено в Литву и на строительные площадки GIPL. Оно не будет использоваться при реализации этого проекта", - говорится в сообщении компании.
Amber Grid подчеркивает, что контролирует все риски проекта в соответствии со специально подготовленным для проекта планом управления рисками, а все окончательные решения по реализации проекта и поставкам оборудования принимает именно Amber Grid.
"Оборудование, поставляемое для строительства газопровода GIPL, производят предприятия Германии, Дании, Польши, Великобритании, Канады и США, имеющие сертификаты и соответствующие предъявляемым требованиям", - отмечает оператор.
LRT в среду сообщило, что компания Alvora, которая строит литовско-польский газопровод GIPL, собиралась приобрести компоненты у российской компании ChelPipe Group, поддерживающей военную инфраструктуру Рооссии.
Подрядчик в апреле подписал договор с зарегистрированной в швейцарии компанией Global Pipe Trade, которая принадлежит российскому концерну ChelPipe Group. В мае Global Pipe Trade сменила название на ChelPipe International.
Предприятие Amber Grid сказало LRT, что узнало о такой сделке недавно. Министр энергетики Жигимантас Вайчюнас сказал, что заключить договор с российскими поставщиками разрешено не будет.
Построить перемычку планируется до конца 2021 года.
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