"Были взвешены риски в связи с предложенным подрядчиком (Alvora – BNS) решением приобрести детали для строительства газопровода у зарегистрированного в Швейцарии поставщика, и в начале июня было принято решение искать другой путь. Оборудование у швейцарского поставщика заказано не было, оно также не было доставлено в Литву и на строительные площадки GIPL. Оно не будет использоваться при реализации этого проекта", - говорится в сообщении компании.

Amber Grid подчеркивает, что контролирует все риски проекта в соответствии со специально подготовленным для проекта планом управления рисками, а все окончательные решения по реализации проекта и поставкам оборудования принимает именно Amber Grid.

"Оборудование, поставляемое для строительства газопровода GIPL, производят предприятия Германии, Дании, Польши, Великобритании, Канады и США, имеющие сертификаты и соответствующие предъявляемым требованиям", - отмечает оператор.

LRT в среду сообщило, что компания Alvora, которая строит литовско-польский газопровод GIPL, собиралась приобрести компоненты у российской компании ChelPipe Group, поддерживающей военную инфраструктуру Рооссии.

Подрядчик в апреле подписал договор с зарегистрированной в швейцарии компанией Global Pipe Trade, которая принадлежит российскому концерну ChelPipe Group. В мае Global Pipe Trade сменила название на ChelPipe International.

Предприятие Amber Grid сказало LRT, что узнало о такой сделке недавно. Министр энергетики Жигимантас Вайчюнас сказал, что заключить договор с российскими поставщиками разрешено не будет.

Построить перемычку планируется до конца 2021 года.