Как сообщила компания, такое решение было принято с учетом замечаний в выводах Службы публичных закупок.
На конкурсе подряда GIPL победил литовский прокладчик трубопроводов Alvora, однако подписанию договора с ней препятствовала MT Group, оставшаяся на втором месте и обжаловавшая результаты конкурса в суде.
"Наша обязанность – реализовать этот проект стратегической важности качественно, своевременно и экономически выгодным способом", – утверждает гендиректор группы EPSO-G Роландас Зукас. В эту группу входит Amber Grid.
После повторной оценки предложений заново будет объявлен победитель конкурса, его еще должны будут утвердить правление и акционеры Amber Grid. По словам Amber Grid, это не окажет существенного воздействия на сроки реализации проекта: планируется, что GIPL будет действовать с конца 2021 года.
В понедельник Amber Grid покинул глава компании Саулюс Билис. По данным источников, он был вынужден уйти в отставку после того, как компании не удалось в предусмотренные сроки – до начала октября – подписать договор о прокладке газопровода.
Amber Grid еще в сентябре планировала подписать договор с победителем конкурса – компанией Alvora на сумму в 79,85 млн евро (96,6 млн евро с НДС). Цена предложения MT Group составляла 84,985 млн евро(без НДС).
Проект GIPL компания Amber Grid проводит в жизнь совместно с польской Gaz-System. Общая стоимость проекта достигает 500 млн евро.
Amber Grid повторно оценит предложения конкурса прокладки газопровода GIPL
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