Amber Grid: потребление газа в Литве в этом году возросло на 10%

Потребление газа в Литве за три квартала этого года составило 16,7 тераватт-часа – на 10% больше, чем в январе-сентябре прошлого года (15,2 тераватт-часа), сообщил оператор газопередающей системы Amber Grid.
© DELFI / Andrius Ufartas

Как сообщает компания, из-за благоприятных условий на международном газовом рынке передача газа в соседние страны Балтии в период для сравнения возросла почти вдвое: в направлении Латвии и Эстонии с коммерческими целями было транспортировано 4,2 тераватт-часа (в январе-сентябре прошлого года – 2,2 тераватт-часа).

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За девять месяцев с Клайпедского терминала сжиженного природного газа (ТСПГ) было поставлено 56,5%, а по трубопроводу из Белоруссии и Латвии – 43,5% всего объема газа, предназначенного для потребителей Литвы и других Балтийских стран. Объем газа, поставляемого через Клайпедский ТСПГ, был на 76% больше по сравнению с таким же периодом прошлого года.

За три квартала в Литву было транспортировано 21,2 тераватт-часа газа, не считая транспортировки газа в Калининградскую область. Это на 20,4% больше, чем за такой же период 2018 года, когда в Литву было транспортировано 17,6 тераватт-часов газа.

Объемы транспортировки газа через Литву в Калининградскую область составили 18,3 тераватт-часа и были на 10% меньше, чем за такой же период прошлого года (20,4 тераватт-часа). Как сообщает Amber Grid, сокращение объемов транспортировки обусловлено более теплой, чем обычно, зимой, а также проведением в начале этого года работ по тестированию ТСПГ.

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