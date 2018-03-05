Алитусская биржа труда получила сообщение компании Alytaus duona о том, что до 31 мая она уволит 42 работников. Причина - уменьшение рынка и убытки, пишет alytausgidas.lt.
© Andrius Užkalnis

Алитусская компания, в отличие от обанкротившихся пекарен в Пренай и Варене, еще пыталась удержаться на рынке, сохранить свои рецепты, однако уже одна частая смена названия компании не обещала ничего хорошего.

Последнее крупное банкротство компании, связанное с производством продуктов и напитков, в Алитусе фиксировалось давно – пивоварня Daiga закрылась 10 лет назад. Раньше в Алитусе находился крупнейший в странах Балтии завод Coca–Cola, он не обанкротился, однако концерн подсчитал, что в Польше производство будет более выгодным. Поэтому завод перенесли в Польшу.

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