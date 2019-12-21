Актуально: как в праздники будут работать магазины

Все крупные торговые центры в Литве не будут работать в первый день Рождества, а в другие праздничные дни их рабочий день будет сокращенным. Некоторые торговые центры не будут работать и 1 января. Портал DELFI представляет графики работы магазинов в праздники.
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Пресс-секретарь сети Maximа Эрнеста Дапкене сказала DELFI, что магазины Maximа не будут работать 25 декабря.

24 декабря магазины этой сети будут работать до 19 ч., а 26 декабря будут работать с 9 ч. и до обычного времени, только магазин в ТЦ Europa закроется в 18 ч.

31 декабря магазины Maximа будут работать до 21 ч., а три магазина этой сети закроются раньше: до 19 ч. будет работать Maxima в Outlet Park и в ТЦ CUP. В 17 ч. закроется Maxima в ТЦ Europа.

1 января магазины этой сети Maximos будут работать с 12 ч. 5 магазинов в этот день вообще не будут работать: в Вильнюсе в Outlet Park, Ozas, Europa, в Каунасе – в ТЦ Akropolis, в Клайпеде – в ТЦ Banginis.

Магазины сети Lidl не будут работать ни 25 декабря, ни 1 января.

В другие дни магазины Lidl закроются раньше. В Сочельник (24 декабря)будут работать до 18.30 ч., 26 декабря магазины Lidlбудут работать с 10 до 19.30 ч., а 31 декабря до 20 ч.

Пресс-секретарь сети Norfa Дарюс Рилишкис информировал DELFI, что магазины этой сети не будут работать ни 25 декабря, ни 1 января.

24 декабря все магазины закроются на два часа раньше, а 31 декабря - на 1 час раньше.

Пресс-секретарь сети Iki Индре Балтрушайтене сообщила, что 25 декабря магазины этой сети работать не будут, а в другие дни закроются раньше.

24 декабря магазины закроются в 20 ч., а 26 декабря будут работать с 9 ч.

31 декабря магазины будут работать до 20 ч., а 1 января откроются с 10 ч.

Пресс-секретарь сети Rimi Рената Кяршене сказала, что 25 декабря все магазины Rimi будут закрыты.

24 декабря магазины Rimi hyper закроются в 20 ч., магазины меньшего формата в зависимости от города будут работать до 19, 18 или 17 ч.

26 декабря магазины откроются с 9 ч. и закроются в 20 ч. До 20 ч. магазины Rimi будут работать 31 декабря. 1 января не будут работать 9 магазинов сети, другие откроются позже.

Prekybos tinklų darbo laikas švenčių metu
Prekybos tinklų darbo laikas švenčių metu
© DELFI

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