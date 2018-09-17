На все рейсы билеты будут продавать только заранее, поэтому в день отправления поезда билеты купить уже не получиться.

Компания "Литовская железная дорога" напоминает, что время отбытия поездов согласовано с временем встреч с папой римским в Вильнюсе и Каунасе 22-23 сентября, поэтому сейчас самое время позаботиться о билетах на транспорт.

Как уже сообщалось, 22 сентября в Вильнюсе, а 23 сентября в Каунасе общественный транспорт будет бесплатным.

Папа римский приедет в Литву по приглашению президента Дали Грибаускайте, Католической церкви и всех жителей страны. Это будет второй визит папы римского в Литву за время независимости страны. Визит начнется с Вильнюса.

24 и 25 сентября папа римский будет отправляться из Вильнюса с визитами в Латвию и Эстонию.