На все рейсы билеты будут продавать только заранее, поэтому в день отправления поезда билеты купить уже не получиться.
Компания "Литовская железная дорога" напоминает, что время отбытия поездов согласовано с временем встреч с папой римским в Вильнюсе и Каунасе 22-23 сентября, поэтому сейчас самое время позаботиться о билетах на транспорт.
Как уже сообщалось, 22 сентября в Вильнюсе, а 23 сентября в Каунасе общественный транспорт будет бесплатным.
Папа римский приедет в Литву по приглашению президента Дали Грибаускайте, Католической церкви и всех жителей страны. Это будет второй визит папы римского в Литву за время независимости страны. Визит начнется с Вильнюса.
24 и 25 сентября папа римский будет отправляться из Вильнюса с визитами в Латвию и Эстонию.
Политологи: инвестиция Blackstone повысит внимание США к странам Балтии
Решение американской компании по управлению фондами...
Рынок подержанных автомобилей в Литве в этом году увеличился почти на 9%
В Литве за восемь месяцев зарегистрировано 124 тыс....
Актуально для желающих попасть на встречу с папой римским: билеты на поезда можно купить только заранее (1)
На встречу с папой римским Франциском в Каунас (она...
Как в Норвегии отовариться дешевле, чем в Литве? (14)
У Норвегии репутация одной из самых дорогих стран...
Арендовать офис в столицах стран Балтии значительно дешевле по сравнению с Киевом, Минском и Варшавой (2)
Средняя цена аренды за квадратный метр коммерческой...
TOP новостей
Науседа принял решение: станет кандидатом в президенты Литвы (49)
Бывший советник банка SEB , экономист Гитанас Науседа 17...
Уехавшая в Швецию семья из Литвы: нам обещали золотые горы, а попали мы в ад (23)
"Мы на распутье: мы должны возвращаться назад, но не...
Власти Литвы готовятся к борьбе с ТЦ, но говорят о здоровом росте цен (15)
Как Минфин Литвы , так и экономисты коммерческих банков...
Шведский профессор рассказал, какими должны быть налоги для адекватной пенсии (3)
Каким должен быть тариф на социальное страхование,...
Предложение президента Литвы: зарплата приставов не должна превышать 15% взысканной суммы (8)
Президент Литвы Даля Грибаускайте предлагает, чтобы...