"С первой акции Jamam прошло ровно 10 лет. Многое изменилось – формат, число участников. Неизменно одно - Jamam предлагает самые лучшие скидки, а у покупателей есть возможность приобрести вещи дешевле", – сказал представитель Akropolis Group Доминикас Мертинас.
Первая акция Jamam состоялась в мае 2009 г. В ней участвовали 122 магазина в ТЦ Akropolis Вильнюса, Каунаса, Клайпеды и Шяуляй.
До этого года акция проходила два дня - в пятницу и субботу, в ней по традиции участвовали больше 800 магазинов ТЦ Akropolis, а посещали эту акцию больше 400 000 человек.
"Положительный опыт покупателей – вот к чему стремятся наши ТЦ. Чтобы участникам Jamam было удобнее, мы проведем акцию 3 дня. Акция Jamam популярна не только среди жителей Литвы, на нее приезжают покупатели из соседних стран. Поэтому мы решили растянуть акцию на все выходные. Так покупателям удобнее планировать время", – сказал Мертинас.
Во время акции Jamam магазины в ТЦ Akropolis будут работать по обычному графику. Во время акции в магазинах Maxima XXXX и Maxima XXX, которые находятся в ТЦ Akropolis, одежду, обувь, косметику, бытовую химию и многие промтовары будут продавать с 40% скидкой, бытовую технику, электронику и книги со скидкой в 30%.
В других магазинах Akropolis будут скидки до 50%. О скидках во всех магазинах во время акции Jamam с 23 мая можно узнать на сайте www.akropolis.lt.
Экономист о будущем: это будет такой кризис, какого я больше всего опасаюсь (7)
"Это будет такой кризис, какого я больше всего опасаюсь",...
Акция Jamam расширяется – впервые будет проходить целых три дня (1)
Самая популярная в Литве акция по распродаже товаров...
Компания Hanner приобрела участок в районе вокзала и построит многоквартирные дома (10)
Компания Hanner за 4,1 млн. евро купила у компании Dolversa...
Из Каунаса в Ниду можно будет попасть по воде (18)
Практически завершен ремонт судна, которое курсировало...
По случаю исторического визита Центробанк Литвы устроит прием во Дворце правителей (3)
Выездное заседание совета Европейского центрального...
TOP новостей
Перед решающим "боем" – выводы экспертов и замечания кандидатам (4)
До президентских выборов в Литве остается все меньше...
Экономист о будущем: это будет такой кризис, какого я больше всего опасаюсь (7)
"Это будет такой кризис, какого я больше всего опасаюсь",...
Генеральный секретарь ПА НАТО Дэвид Хоббс: не думаю, что Путин рискнёт нападением на Балтию Эксклюзивно (81)
Почему жить по соседству с НАТО – это очень удобно, а...
Летом начнут бесплатно выдавать Семейные карты: выяснилось кто и когда получит (9)
Летом 2019 года в Литве появятся Семейные карты, которые...
Вильнюсские фонтаны: одни ими любуются, а другие моют в них бутылки
В Литве заработали фонтаны. Все чаще камеры...