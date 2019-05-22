"С первой акции Jamam прошло ровно 10 лет. Многое изменилось – формат, число участников. Неизменно одно - Jamam предлагает самые лучшие скидки, а у покупателей есть возможность приобрести вещи дешевле", – сказал представитель Akropolis Group Доминикас Мертинас.

Первая акция Jamam состоялась в мае 2009 г. В ней участвовали 122 магазина в ТЦ Akropolis Вильнюса, Каунаса, Клайпеды и Шяуляй.

До этого года акция проходила два дня - в пятницу и субботу, в ней по традиции участвовали больше 800 магазинов ТЦ Akropolis, а посещали эту акцию больше 400 000 человек.

"Положительный опыт покупателей – вот к чему стремятся наши ТЦ. Чтобы участникам Jamam было удобнее, мы проведем акцию 3 дня. Акция Jamam популярна не только среди жителей Литвы, на нее приезжают покупатели из соседних стран. Поэтому мы решили растянуть акцию на все выходные. Так покупателям удобнее планировать время", – сказал Мертинас.

Во время акции Jamam магазины в ТЦ Akropolis будут работать по обычному графику. Во время акции в магазинах Maxima XXXX и Maxima XXX, которые находятся в ТЦ Akropolis, одежду, обувь, косметику, бытовую химию и многие промтовары будут продавать с 40% скидкой, бытовую технику, электронику и книги со скидкой в 30%.

В других магазинах Akropolis будут скидки до 50%. О скидках во всех магазинах во время акции Jamam с 23 мая можно узнать на сайте www.akropolis.lt.