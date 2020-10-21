В соответствии с договором, ежегодная плата подрядчику составит 300 тыс. евро, а первоначальный взнос - 250 тыс. евро, сообщила Litgrid через Вильнюсскую биржу Nasdaq.
Представители оператора некоторое время назад сказали BNS, что это не значит, что будет потрачена вся намеченная сумма – шведской компании будет заплачено, если будут неисправности. 300 тыс. евро - это "плата за готовность" – она будет вноситься ежегодно, чтобы постоянно были в готовности судно, бригада, чтобы ремонт можно было выполнить сразу же.
Litgrid отмечает, что у шведского оператора Svenska kraftnat нет такого договора, поскольку он может более оперативно покупать услуги – шведские процедуры закупок проще, чем в Литве.
Проект NordBalt стоимостью 550 млн евро реализовали Litgrid и Svenska Kraftnat. Перемычка протяженностью 450 км и мощностью 700 мегаватт начала действовать в феврале 2016 года.
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