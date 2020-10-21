aA
Акционеры электропередающей компании Litgrid в среду утвердили договор со шведской компанией NKT HV Cables стоимостью 17 млн евро - в случае необходимости эта компания будет ремонтировать морское межсоединение NordBalt.
Nordbalt
Nordbalt
© Reuters / Scanpix

В соответствии с договором, ежегодная плата подрядчику составит 300 тыс. евро, а первоначальный взнос - 250 тыс. евро, сообщила Litgrid через Вильнюсскую биржу Nasdaq.

Представители оператора некоторое время назад сказали BNS, что это не значит, что будет потрачена вся намеченная сумма – шведской компании будет заплачено, если будут неисправности. 300 тыс. евро - это "плата за готовность" – она будет вноситься ежегодно, чтобы постоянно были в готовности судно, бригада, чтобы ремонт можно было выполнить сразу же.

Статьи по теме:
Litgrid: на минувшей неделе электроэнергия в Литве подешевела на 12%  (2)

Litgrid отмечает, что у шведского оператора Svenska kraftnat нет такого договора, поскольку он может более оперативно покупать услуги – шведские процедуры закупок проще, чем в Литве.

Проект NordBalt стоимостью 550 млн евро реализовали Litgrid и Svenska Kraftnat. Перемычка протяженностью 450 км и мощностью 700 мегаватт начала действовать в феврале 2016 года.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video

TOP новостей

Правительство Литвы приняло новые правила: регистрация участников мероприятий и удаленка вместо каникул  ограничено время работы кафе и баров (23)

В среду правительство Литвы приняло новые правила и...

Премьер Литвы: весть для тех, кому не хватало запретов - они возвращаются (9)

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис до сих пор...

Прогноз относительно коронавируса в Литве: 2-4 недели могут стать критическими  Верига просит без надобности не выходить из дома (50)

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис еще в...

Локальный карантин в Литве введут еще в 12 муниципалитетах (11)

На заседании правительства Литвы было принято...

Побочный эффект повышения минималки в Литве: вырастут зарплаты у дальнобойщиков (12)

После того как правительство Литвы утвердило планы в...

|Maža didelių žinių kaina