Акционеры Klaipedos nafta утвердили кредит СИБ в размере 135 млн евро

Акционеры Klaipedos nafta утвердили это в среду, сообщила компания через Вильнюсскую биржу Nasdaq.

Договор аренды судна-газохранилища Independence с норвежской компанией Hoegh LNG истекает в 2024 году, однако к тому времени Литва должна выкупить судно и получить кредит, чтобы распределить затраты на его содержание до 2044 года.

Миноритарный акционер Klaipedos nafta группа Achemos grupe голосовал против такого решения, потому что оно якобы с ним не согласовано.

Правительство на прошлой неделе утвердило сразу две государственные гарантии – на сумму до 295,5 млн евро: под снижение затрат на содержание судна-газохранилища и его выкуп. Для последней цели намечается взять кредит на сумму еще 158,4 млн евро.

72,32% акций Klaipedos nafta принадлежит государству, а 10,41% – Achemos grupe.