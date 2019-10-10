Акционер Вильнюсского автобусного вокзала договорился с мэром: вокзал останется на прежнем месте

Два года назад Шимашюс упоминал о возможности перенести автовокзал в Пилайте, если аквионеры не будут думать о его обновлении. За это время мэрия с "Литовской железной дорогой" договорились об облагораживании территории вокзала, чтобы сделать его современным транспортным узлом, бизнес-центром, а также развлекательным центром.

"Мы подтверждаем свою готовность участвовать в развитии автовокзала и нашей территории вместе с ж/д вокзалом. Окончательных решений пока нет, о них говорить рано, мы лишь обсудили, что переноса автовокзала не будет, он остается здесь. Ж/д остается на своем месте, я на своем, но к проекту подходим вместе", – сказал Палейчик после встречи с Шимашюсом.

По его словам проект обсуждают с "ЛЖД".

"Что нам нужно, будет видно, каким будет расклад городской инфраструктуры, как решат вопрос проезда, парковки. Есть другие вопросы, мы о них говорили. Сегодня решался вопрос места автовокзала", – сказал Палейчик.

Мэрия эту встречу не комментирует.

Вильнюсская мэрия и "ЛЖД" больше года назад подписали договор о намерениях, в соответствии с которым перемены будут на территории 20 га между ул. Пелесос и Гележинкелё.

"Мы анализируем идеи архитекторов, формируем несколько сценариев, которые будем оценивать сквозь призму влияния на окружающую среду. Начнем в этом году, но завершить, скорее всего, не успеем, окончательный сценарий будет в конце года. Есть шесть предложений, мы хотим сделать из них 3 варианта", – сказал главный архитектор города Миндаугас Пакальнис.

Палейчику, его отцу Ивану Палейчику и другим членам семьи принадлежит компания Vaizga, которая управляет компанией Rapsoila и почти 60% акций сети АЗС Viada. Vaizga также принадлежат 47,89% акций Okseta, 23,91% акций Kurana и 28,26% акций Pasvalio agrochemija.