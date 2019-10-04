"Самое интересное будет, если появится стратегический инвестор с Востока. Например, из Китая или Японии. Такой, который на самом деле внесет разнообразие, свежие решения, но мы понимаем, что такая возможность ничтожно мала. Поэтому скорее всего ничего интересного не произойдет", – сказал он, отвечая на вопрос, как на рынке скажется размышление Дундулиса о продаже бизнеса.
Дундулис ранее говорил СМИ, что пока не было серьезного покупателя, но он заметил, что если бы ему предложили подходящую цену, он продал бы бизнес.
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